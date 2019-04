Piden solución a la falta de agua en La Bolsa de Tosalibampo 2

Los Mochis, Sinaloa.- Aun cuando ya les comenzó a llegar algo de agua, pobladores de La Bolsa de Tosalibampo 2 piden que se resuelvan de fondo el desabasto del preciado elemento en esta comunidad.

Y es que el agua solo la comenzaron a recibir y parcialmente los vecinos asentados en las partes bajas del ejido, pero los que tienen sus viviendas en la parte alta siguen padeciendo la falta del vital elemento.

En un recorrido celebrado ayer por reporteros de este matutino se constató la falta de agua.

José Jacinto Guzmán, vecino del sector conocido como La Loma, señaló que las autoridades de la Japama deben resolver en definitiva este problema.

Señaló que en su caso, así como a muchos vecinos que habitan en esta parte alta del ejido, no les llegó ninguna gota de agua y eso no se vale, por lo que se necesita una solución de fondo porque sin el agua no pueden vivir.