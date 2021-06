Piden solución a los solares baldíos en la colonia La Ferrocarrilera de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos de la colonia La Ferrocarrilera, ubicada en el sector oriente de la ciudad de Los Mochis, demandan una solución al grave problema que se presenta con los solares baldíos.

Y es que estos espacios son tomados como verdaderos tiraderos de animales muertos y de basura, además de que no son limpiados y se encuentran casi siempre llenos de maleza en donde se reproduce el mosco.

Habitantes señalan que no es la primera vez que han solicitado a las autoridades que se emprendan acciones para la limpieza y desmonte de estos predios, sin embargo no obtiene la respuesta esperada y este problema no acaba.

