Pintan de nuevo las escalinatas del Cerro de la Memoria vandalizadas

Los Mochis, Sin. Hace unos momentos que un grupo de jóvenes borran con pintura las ofensas escritas en la pinta que recientemente realizó un grupo de jóvenes ciudadanos encabezados por Beni Corrales, para embellecer la escalinata de La Pérgola con los colores del arcoíris.

El director general del IMAC, Víctor Carrazco, lamentó lo sucedido. "Es una tristeza que haya este tipo de vandalismo en un trabajo artístico que solo buscaba embellecer el lugar sin profesar ninguna ideología ni portar alguna bandera en específico”.

Este proyecto, de dar color a las escalinatas, surgió hace un mes cuando un grupo de jóvenes encabezado por Beni Corrales, tuvo la iniciativa de esta intervención cien por ciento ciudadana, sin ninguna otra bandera y se le dio la autorización.

En el lugar se observa el piso vandalizado.

Este acto ha levantado mucha polémica en redes sociales por los colores utilizados, pues lo han asociado con el movimiento LGBTTTIQ; sin embargo es solo un movimiento ciudadano.

Jóvenes pintaron de blanco las escalinatas vandalizadas.

“Lo que pasó es un acto de vandalismo, y especulando, no fue por cholos, fue la misma ciudadanía. Me da mucha tristeza, porque nosotros fomentamos el arte y la cultura en todas sus expresiones por órdenes del presidente y que unos jóvenes vengan con toda la buena intención, sin ningún otro afán pues; no son músicos y pintaron un piano, no son ecologistas y pintaron unas tortuga, no son del movimiento LGBTTTIQ y pintaron de colores los escalones, porque ni siquiera están en el orden de la bandera de este movimiento, y que lo destruyan de esta manera, es muy triste”.

Recalcó que el hecho de vaciar una cubeta de pintura blanca sobre los escalones y dañar el trabajo realizado es un acto de intolerancia y espera que no se afecten los ánimos y buena iniciativa de este grupo ciudadano de seguir embelleciendo la ciudad.