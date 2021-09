Piperos hacen largas filas en espera de que les surtan amoniaco en Pemex de Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- Visiblemente molestos por la situación, los conductores y responsables de las pipas transportadoras de este insumo, dijeron desconocer los motivos por los que Petróleos Mexicanos no les surte el amoniaco, puesto que no se ha dado información oficial de algún desabasto.

"Pues ya tengo muchas horas aquí y esto va para largo. El problema es que no nos quieren surtir el amoniaco, desconozco las razones, se dicen muchas cosas, pero nada oficial y nadie sale a decirnos nada", dijo uno de los conductores de pipa mientras espera una respuesta.

Hasta el momento, dijeron los piperos, siguen esperando una explicación de Pemex y saber si deben seguir esperando o se deben retirar.

"Según nosotros, no hay desabasto de amoniaco, eso luego se sabe, pero no dicen nada, no sabemos si el problema es con nosotros o es algo interno de Pemex, si no salen a dialogar no vamos a saber qué pasa", expresó otro pipero, quién se negó a otorgar su nombre al desconocer la situación y temor a afectar su trabajo.

Algunos permanecen arriba de la unidad, bajo el techo caliente de la cabina del transporte, mientras otros buscan la sombra de algunos árboles para aguantar las inclemencias de las altas temperaturas.

"Ya hablamos con los patrones y no saben qué pasa, no queda más que esperar a que esto pase y nos den una explicación o nos surtan", agregó.

Ante está situación, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), Marte Vega Román, aclaró que no se tiene ningún desabasto de amoniaco, puesto que recientemente arribó al puerto un barco cargado con este insumo utilizado en la agricultura.

Además, agregó, se espera que llegue otro barco cargado de amoniaco entre el 10 y 12 de octubre, lo que se espera abastecer la demanda de amoniaco para uso agrícola en la región.

"Desconozco la situación de los piperos, por nuestra parte solicitamos información y nos dicen que no hay desabasto, no sé porque no los estén surtiendo, como ellos dicen, esperemos que esa situación se resuelva lo antes posible", agregó Vega Román.