Planta de fertilizantes, detonante industrial que Sinaloa necesita: Moya

Los Mochis, Sinaloa.- La producción de amoniaco en México se mantiene estancada, lo que ha provocado un acelerado y continuo incremento en las importaciones de este fertilizante esencial para el agro.

Esto ha provocado altos costos de comercialización de este insumo, tanto por la especulación como por la escasez del producto, que impactan en la economía de los productores nacionales.

El campo mexicano se encuentra en una encrucijada frente a las marcadas desventajas que representa la competencia con Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales del país, y donde los apoyos que ofrecen al sector agropecuario les da una sobrada capacidad para competir en calidad y precio de sus productos.

En los últimos años se ha pretendido construir una planta procesadora de amoniaco en el norte de Sinaloa, en particular en el litoral del puerto de Topolobampo, aledaña a la planta de Pemex en ese lugar, lo cual impulsaría la economía regional como ningún otro proyecto que se haya concretado en la zona.



Inversión

Se trata de un megaproyecto con una inversión de 5 mil millones de dólares, esto es, unos 93 mil millones de pesos, a cotización actual.

De entrada, serían mil 230 millones de dólares, que a precio actual equivale a unos 23 mil millones de pesos, que significa una cifra sin precedente en la historia de la atracción de inversiones al estado, tan sólo para un proyecto.

Tendrá una capacidad de producción de 2,200 toneladas diarias de amoniaco, para un total de 800 mil toneladas anuales.

Pero más allá del tema económico, Arturo Moya, director general de Gas y Petroquímica de Occidente, filial del internacional grupo ProMan, de origen suizo-alemán, explica que de lo que se trata es detonar el crecimiento y desarrollo económico del estado y de la región, con generación de empleo de alta gama, con sueldos muy por encima de la media estatal para instalaciones de este tipo.

Sueldos competitivos a nivel mundial, sin descuidar uno de los temas que GPO y ProMan cuidan mucho: el medio ambiente. En ese sentido, cumplen con estándares internacionales en seguridad y medio ambiente.

Detalló que la empresa debe cumplir con los mayores estándares de seguridad y cuidado ambiental con certificaciones internacionales, como premisa para acceder a créditos de la banca alemana y de diversos países del mundo, interesada en impulsar este tipo de megaproyectos.

Moya enfatizó que ninguna institución financiera se hubiera interesado en el proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo si tan sólo existiera un mínimo porcentaje de riesgo en su operación. En su construcción y operación se aplicará tecnología de última generación en todos sus procesos.

De acuerdo a datos oficiales de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, antes de decidir instalar la planta en el puerto de Topolobampo firmas internacionales determinaron que el proyecto satisface los requerimientos ambientales y sociales establecidos por el Banco Mundial para la construcción de este tipo de proyectos: IFC Guidelines, Principios del Ecuador y OCDE Common Approaches. Este complejo petroquímico se construirá en una superficie de 202 hectáreas (en la primera etapa desarrollarán 37).

Sin embargo, empresarios locales apoyan a grupos de choque. Aquí de lo que se trata es que hay intereses muy particulares de empresarios locales, ligados a la venta y especulación con fertilizantes y que ven amenazados sus intereses de seguir lucrando con los precios altos a los que venden amoniaco, ante la inexistencia de producción nacional de este fertilizante.

Estos empresarios están plenamente identificados y cuyos nombres tiene ya en una lista el gobierno federal, son quienes han venido utilizando a grupos de choque, que supuestamente tienen un interés genuino en la protección del medio ambiente.

Sin embargo, estos grupos de presión ni siquiera se han interesado en investigar con imparcialidad las propuestas que Gas y Petroquímica de Occidente tiene para mejorar el entorno ecológico de la zona de influencia de la planta, dijo Ramón Ahumada Llanes.

Asustan con el petate del muerto. Para el gobernador tradicional indígena del campo pesquero Lázaro Cárdenas, quienes se oponen al proyecto del complejo industrial de GPO prefieren seguir asustando con el petate del muerto, con el argumento de que la planta representa un peligro para la población, sin darse oportunidad de conocer a fondo los esquemas de producción y operación del complejo industrial, que representa una oportunidad de empleo y desarrollo para la zona de influencia.

Argumentos falsos

Explicó que un día les llegó Diana Escobedo (bióloga) “diciendo que, si nosotros aceptamos eso, va a desaparecer Lázaro Cárdenas y en 35 kilómetros a la redonda no iba a haber nada.

A canijo, dijimos, ni que fuera la bomba que explotó allá en Hiroshima. Calculamos que no vaya a pasar nada de eso porque el amoniaco no explota. Entonces no tenemos por qué tener miedo a eso ni oponernos al proyecto de la planta de amoniaco. Esa es mi postura como gobernador tradicional