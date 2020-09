Planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa, es segura: GPO

Los Mochis, Sinaloa.- La empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) desarrolla desde abril del 2014 el proyecto de una planta de amoniaco en Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa, con el que pretende producir 2 mil 200 toneladas diarias de este producto.

Sin embargo, ha generado grupos en contra y a favor, y a su alrededor han circulado mitos y realidades, que el director de Desarrollo de este proyecto, Víctor Vaca Cuéllar, responde a través de esta entrevista para EL DEBATE.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El grupo opositor a este proyecto teme que se llegue a presentar una explosión, una fuga de amoniaco, y argumenta que está en riesgo la vida de los pobladores de Topolobampo y las comunidades aledañas.

¿Qué tan segura es la planta de amoniaco?

La planta de fertilizantes es segura. Tenemos que explicar quizá que el producto que vamos a producir nosotros es amoniaco y es un proceso muy limpio, donde no tenemos residuos. En realidad ganamos el hidrógeno del gas natural en un proceso complicado, pero en realidad muy limpio, sin residuos. Luego con el nitrógeno del aire hacemos el amoniaco. Muy importante destacar que ProMan tiene una experiencia de 40 años construyendo plantas de este tipo, por eso es muy importante que la construcción se lleve a cabo por empresas como ProMan.

Hablamos de la planta más segura y más moderna. Acata toda la normativa internacional para este tipo de plantas. Este tipo de plantas no han tenido nunca accidentes fatales. Garantizamos con todos nuestros sistemas y toda nuestra tecnología que no haya accidentes fatales y que no haya riesgos ni para la población ni el medio ambiente. Hemos hecho cinco análisis de riesgos para mitigar cualquier tipo de accidente o fuga.

Víctor Vaca Cuéllar, director de Desarrollo del proyecto de la planta de amoniaco. Foto: EL DEBATE

¿Por qué viene una empresa desde Alemania a construir una planta de amoniaco hasta Topolobampo?, ¿por qué no la construyeron en Alemania?

Sencillamente tenemos que indicar que en Alemania no hay gas natural. El insumo más importante para una planta de fertilizantes es el gas natural. En Topolobampo tenemos tres razones muy importantes: el gas natural por los ductos que vienen de Estados Unidos, que ya están en Topolobampo para el uso de la termoeléctrica, luego tenemos el gran mercado agrícola que hay en Sinaloa y el tercer motivo es el sitio adecuado, ya que tenemos el lugar estratégico en Topolobampo, puesto que tenemos puerto, carreteras y también vía férrea para sacar el producto al mercado.

¿Qué contaminantes genera el proceso para producir amoniaco? ¿Es verdad que la planta emitirá a la atmósfera más de 2,500 toneladas diarias de CO2, gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global que produce el cambio climático?

Hablando de los contaminantes tenemos muy pocos residuos. En el proceso tenemos un catalizador que viene la empresa cada tres años y se lo lleva y nos devuelve un catalizador limpio. En el tema de las emisiones, sí tenemos emisiones de CO2, pero este producto lo vamos a utilizar industrialmente en una primera fase, quizá para empresas como las gaseosas y las cervezas. Es un tema industrial que lo vamos a ocupar para no emitir este CO2 a la atmósfera. A mediano plazo, prácticamente como tres años después de la primera fase, vamos a utilizar el CO2 para fabricar urea.

Hay quien afirma que al construirse la planta de fertilizantes, la pesca disminuirá un 60% porque se va a succionar agua del mar y se matará a la larva de camarón y otras especies. ¿Esto es verdad?

El tema de la contaminación es un gran mito porque en realidad nosotros no tenemos residuos. Se piensa que vamos a echar el amoniaco a la bahía, y no. Es nuestro producto y tenemos un sistema de seguridad minucioso, todo el proceso está controlado. La contaminación de la bahía ya existe por otros temas. Es muy importante destacar que hemos hecho muchos estudios para verificar cómo está la calidad del agua de la bahía. Para ver como exactamente cómo vamos a tomar agua o devolver agua porque sí necesitamos agua de enfriamiento, similar a la que utiliza CFE; sin embargo, vamos a utilizar muy poco, 13 veces menos que la que utiliza CFE para la termoeléctrica. Estamos trabajando continuamente con la academia para ver cómo mejoramos de alguna manera la ingeniería para evitar la succión de larva.

¿Es verdad que para hacer el relleno donde será construida la planta de fertilizantes se taló mangle?

En la zona donde está ubicado el relleno actualmente, estaba desprovista completamente de manglar. Es una zona que debido al tipo de suelo y la salinidad no crece el manglar. Cuando nosotros entregamos el manifiesto de impacto ambiental, la Semarnat vino a verificar si efectivamente en esa zona no crecía vegetación en general porque nosotros no presentamos todo lo que implica la normativa de la ley forestal, así que ellos estuvieron tres días revisando la zona, viendo que era lo que efectivamente crecía en esa zona. Ellos vieron que en realidad no crece manglar.

Se menciona que donde se pretende hacer la planta era un sitio Ramsar

Efectivamente. La zona de las tres bahías del complejo lagunar es un sitio Ramsar, está demarcado por un convenio que firmó México en la ciudad de Ramsar hace muchos años. Está en un sitio Ramsar, pero no es una área natural protegida dentro de la normativa mexicana. Lo más importante que tenemos que demostrar es que es un proyecto sustentable y que tenemos ganancias de biodiversidad.

EL PERFIL

Nombre: Víctor Vaca Cuéllar

Cargo: Director de Desarrollo del proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo

Profesión: Ingeniero en Tecnología Química por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Darmstadt y cuenta con un título en Tecnología de la Seguridad de Wuppertal, ambas en Alemania