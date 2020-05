Plantean salvar al Parque Sinaloa de Los Mochis con aportación de visitantes

Los Mochis, Sinaloa.- Dirigentes de los sectores productivos ven con suma preocupación la situación en que se encuentra el Parque Sinaloa y su jardín botánico de Los Mochis y plantearon la necesidad de buscar un esquema que les permita subsistir y seguir siendo un ícono de la ciudad y orgullo de todos los ahomenses.

En declaraciones por separado, Jorge López Valencia, presidente de Coparmex Los Mochis; Marte Vega Román, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, y el senador Mario Zamora Gastélum, coincidieron en la necesidad de que se preserve este importante pulmón de la ciudad si es posible con el apoyo de los miles de ahomenses y visitantes que lo frecuentan.

Aportación económica para el Parque Sinaloa

López Valencia apuntó que el Parque Sinaloa es patrimonio de la ciudad, está pasando por una situación difícil en cuanto al cumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores y es mucho el trabajo que se ha realizado y las inversiones que se han hecho en él como para dejarlas caer.

“A nosotros como sociedad nos toca aportar de manera económica. Yo propondría para esta ocasión contribuir con una pequeña aportación de 1 peso a quienes van a hacer ejercicio, no así los pequeños de la familia y personas de la tercera edad. Hay veces que no le damos valor a las cosas porque no nos cuestan. Si empezamos por aportar nos sentiremos parte él y el Parque se mantendrá en óptimas condiciones para su uso y esparcimiento.”

Gestiones ante Sedatu

El senador Mario Zamora dijo estar al tanto de la situación que enfrenta estas instalaciones, ya que ha estado en contacto con la gente del patronato, específicamente con Gabriel Salazar y Maricruz Compeán.

“A mí me hicieron llegar un documento, en cual también dirigieron al Gobierno del Estado y nosotros lo transmitimos a las instancias correspondientes. Entiendo que iban a tocar el tema con el señor gobernador. No sé cómo va la gestión, lo desconozco, pero más allá de eso yo estoy haciendo un esfuerzo con la Secretaría de la Sedatu, con quien tenemos una muy buena relación y próximamente estaré sosteniendo una reunión con el secretario para invitarlo y que conozca el Parque Sinaloa y ojalá que nos lo adopten y se establezca un mecanismo de apoyo, ya que eso le permitiría salir adelante.

Se necesita de todos los mochitenses.”

Para entender...

Despiden a trabajadores del Parque Sinaloa en Los Mochis

Derivado de la crisis financiera por la que atraviesa el Patronato del Jardín Botánico de los Mochis, IAP, un total de 21 profesionistas fueron despedidos como colaboradores de proyectos del principal pulmón de la ciudad. Fue quien hasta el sábado 16 de mayo fungió como director general del Jardín Botánico, Román Rodríguez, quien ese día anunciaba su despido junto a 21 de sus compañeros. El gobierno municipal no quiso aportar y recursos del estado no han llegado.