Pobladores de La Palma, El Fuerte, pide a Conagua más pipas por la contaminación

El Fuerte, Sinaloa.- Aun cuando ya comenzaron a recibir la ayuda de una pipa enviada por el Ayuntamiento de El Fuerte, pobladores de la comunidad de La Palma pidieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua)_que también intervenga debido a que para solucionar el problema del grave desabasto de agua que los aqueja se requieren de más pipas.

Carlos Gómez, comisario municipal de La Palma, señaló que agradecen la rápida intervención que ya están teniendo de las autoridades municipales de El Fuerte, pero hay que señalar que el problema de la contaminación del agua del canal Cahuinahua no sólo está afectando una comunidad, son tres, y para atender las elevadas necesidades de agua que enfrentan los familias se requiere más equipamiento.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Señaló que en otros años cuando han tenido el mismo problema, porque no es la primera vez que ocurre, la dependencia federal ha intervenido y eso les ha ayudado a salir adelante del problema, por lo que no ven ahora por qué no los pueden ayudar. Máxime que la ayuda en la distribución del agua casa por casa en pipas se requerirá hasta que los niveles de contaminación del agua desciendan en el canal Cahuinahua y eso podría tardar varios días porque, al igual como en otros años, se necesitará abrir la Bocatoma para que el agua baje y se lleve todos los desechos que hay en el río.

Altas temperaturas

El comisario municipal de La Palma indicó que el problema de la falta de agua se ha visto agravado como consecuencia de las altas temperaturas que prevalecen en el valle, porque durante los últimos días el termómetro ha rondado en esta zona arriba de los 40 grados centígrados y eso provoca que los pobladores tengan mayores requerimientos de agua. Esto, porque para poder soportar el clima extremo continuamente se tienen que estar bañando y en general se elevan los requerimientos de agua en las casas.

Como se informó ayer, los pobladores atribuyen la contaminación a granjas porcinas.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

Te puede interesar:

Siembras de soya auguran buenos resultados en el Valle del Carrizo, Ahome

Con pocos compradores y vendedores reinician los tianguis en Los Mochis, Sinaloa