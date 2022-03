Pocos priistas en misa en memoria de Luis Donaldo Colosio en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A 28 años de su muerte, el Comité Municipal del PRI en Ahome recordó a Luis Donaldo Colosio con la celebración de una misa que se efectuó la mañana de este miércoles 23 de marzo en la Parroquia de San José de esta ciudad de Los Mochis.

Sin embargo, la fecha que por muchos años fue importante para los simpatizantes de este partido, en esta ocasión fue prácticamente desairada al solo contarse con la presencia de al menos 20 personas, uno de los ausentes fue incluso el dirigente César Gerardo.

Santa Obidia Meza, secretaria del trabajo del tricolor sostuvo que esta fecha estando entrañas de quién es forman parte del partido revolucionario institucional y que a pesar de las circunstancias sigue en firmes.

Leer más: Restauranteros de Los Mochis van por el Distintivo Oro

"Nunca es desairado un evento mucho menos cuando es una conmemoración luctuosa de algún personaje, no se si ustedes recuerdan que siempre las misas para Luis Donaldo Colosio eran temprano y no es que sea desairada sino el horario y las personas se encuentran laborando.

Estamos presentes los que debemos de estar. El presidente del partido tuvo agenda de última hora y es por eso que no puedo asistir, como priista que soy no me estoy despegando de estas tradiciones".

La misa en memoria a Luis Donaldo Colosio se realizó en la Parroquia de San José, en Los Mochis. Foto: Debate

Por su parte, Raúl Cota Murillo, representante de la Fundación Colosio en el municipio de Ahome se refirió a que se encuentran más fuertes que nunca recordando la lucha que Colosio mantuvo en un tiempo muy importante para el país, por lo que pidió a sus compañeros mantenerse de igual forma, en pie de lucha.

"Estamos más fuertes que nunca en este aniversario luctuoso, tenemos que recordar que dentro de sus ideales era la lucha era una revocación total en el país situación que hoy a la fecha ha quedado mucho a deber dentro de las autoridades nacionales, estatales y municipales".