Podrán salir a votar 321,131 ahomenses

En lo que representa el 99.83 por ciento del total de ciudadanos incluidos en el padrón electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 321,131 ahomenses integran la Lista Nominal de Electores, quienes podrán salir a votar el próximo 1 de julio en los comicios locales, estatales y nacionales.

Luego de calificar este porcentaje como de alta cobertura en el municipio, el vocal del Registro Federal de Electores del Distrito 02 del INE, Antonio Pedraza Maravilla, hizo un llamado a 587 ciudadanos que solicitaron reimpresión y cuya identificación oficial ya está lista a que acudan a recibirla en las oficinas del INE, pues de lo contrario no podrán emitir su sufragio.

El exhorto

El funcionario manifestó que estas reimpresiones se solicitaron a partir del 1 de marzo y hasta el pasado 20 de junio, pero que eran de credenciales vigentes, que sin cambiar un solo dato se podían reimprimir por extravío, robo o daño.

“Si por algún motivo encontraron la anterior, debo decirles que no sirve porque fue dada de baja y que por lo tanto no podrán votar si no tienen la nueva. Deben venir a las oficinas a recoger su nueva identificación, que tiene la misma vigencia y datos que la anterior.”

Recalcó que la fecha límite para recogerla es el viernes 29 de junio. Después serán retiradas y resguardadas hasta que pasen las elecciones.

Ubicatucasilla.ine.mx

Pedraza Maravilla destacó que el INE signó un convenio con Google Maps, para lo cual pone a disposición la página en internet http:/ubicatucasilla.ine.mx, en la que con sólo anotar el número de la casilla y el estado, el sitio le dará a conocer el lugar exacto donde deberá emitir su voto.

Asimismo, manifestó que el personal de la Vocalía del Registro Federal de Electores estará trabajando el 1 de julio de las 8:00 a las 18:00 horas para apoyar a quienes tengan dudas o algún contratiempo, como por ejemplo que no encuentren su casilla.

Puso a disposición para el mismo fin el número nacional del INE, 01 800 433 2000, o el local 8181608.

“Tal vez el ciudadano está acostumbrado a acudir a una dirección a votar, pero quizá hubo modificaciones en casillas y ahí es donde estamos en toda la disposición de ayudarlos.”