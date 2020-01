Podrían sancionar a la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado

Los Mochis, Sinaloa.- Aun cuando la investigación como tal no se ha realizado, a simple vista se puede determinar que sí hubo violación al Reglamento Municipal de Síndicos y Comisarios Municipales por la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado.

Esto durante la sesión ordinaria de Cabildo efectuada el pasado 18 de diciembre, en la que el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno ofreció una disculpa pública a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites.

Reconocen fallas

Y es que la servidora pública incitó antes y después del acto oficial porras a favor del mandatario municipal, incluso incitó a la discusión entre los presentes. Esto de acuerdo a un oficio que el regidor del PAS Fernando Arce Gaxiola giró a la Comisión de Gobernación del Cabildo ahomense, donde solicita que se investigue el hecho y se apliquen las sanciones correspondientes.

“A mí me parece que sí hay motivos que pudieran llevar a una sanción porque no hay que negarlo, ella (Irma Delgado) cometió un error y eso cualquiera lo sabe, no se necesita ser experto en la materia para saber que si cometes un error, tendrás consecuencias”, señaló.

En ese sentido, el edil comentó que sostuvo que la servidora pública debió haberse conducido por neutralidad en dicha sesión de Cabildo, pues al final del día no fue elegida para enaltecer a un funcionario público, en este caso al alcalde, sino para atender las necesidades de la ciudadanía a la que representa.

Por analizar

“No sé qué le pasaría, pero ella actuó mal, no es la manera de conducirse, mucho menos de esa manera con la responsabilidad que tiene como síndica y eso es lo que quiero sentarme para platicar con Fernando Arce, para verlo despacito.”

Por último, dijo que aunque no se ha planeado analizar el tema con el resto de los integrantes de la Comisión, confía en que sea este viernes cuando se determinen las acciones.