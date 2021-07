¡Podrían ser clausurados! Negocios y plazas de Ahome que no exijan cubrebocas recibirán sanción

Los Mochis, Sinaloa.- Por el incremento de casos de Covid-19 en Ahome, las autoridades municipales han implementado nuevas medidas para evitar los contagios de este virus.

Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal, informó que los negocios y plazas comerciales que no exijan el cubrebocas serán acreedores a una sanción y que pueden llegar hasta ser clausurados.

"Todos los comercios, incluyendo plazas que estén incumpliendo la medida de exigir el cubrebocas a las personas que ingresen, serán sancionadas e incluso podrán ser clausurados por parte de Protección Civil".

Añadió que entre las medidas también está la prohibición del ingreso de niños menores de 12 años a cualquier tipo de negocio, incluyendo restaurantes.

Asimismo, dio a conocer que el aforo para las áreas de diversión como cines, el teatro, salones o eventos de fiestas, será del 50 por ciento, y para el resto de los comercios, entre ellos los restaurantes, será del 70 por ciento.

Esas tres medidas, sin duda, nos van a ayudar mucho. Los menores de 12 años no entran a ningún giro comercial".

Por su parte, Salvador Lamphar, coordinador de Protección Civil en el municipio de Ahome, manifestó que las multas a los negocios y plazas comerciales que incumplan con la medida de que las personas ingresen con cubrebocas, serán acreedores a una multa que va desde las 50 hasta la 250 Unidades de Medida Actualizada (UMAs), es decir, desde los 4 mil 481 hasta los 22 mil 405 pesos, y que podrán ser sancionados con una cantidad doble en caso de reincidencia o hasta la clausura.

"Creo que la multa más severa es una clausura a un negocio. Y no queremos ser arbitrarios de ninguna manera, nosotros siempre estamos bajo la legalidad, pero sí es necesario no anteponer un interés particular sobre un general, que es la salud pública".

Responsables de diferentes dependencias informaron las medidas para frenar los contagios de Covid-19 en Ahome. Foto: Debate

Mencionó que a las playas y áreas de recreo el aforo permitido es del 70 por ciento.

En el caso del transporte público, expuso que es un tema que se está tratando todavía y que se hará una reunión con la alianza.

Asimismo, el funcionario municipal informó que los tianguis operaran con un aforo del 70 por ciento.

