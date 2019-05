Podrían ser inhabilitados funcionarios que aparecen como proveedores

Los Mochis, Sinaloa.- La Sindicatura de Procuración ya ejecuta el levantamiento de la información para esclarecer la supuesta violación que estarían cometiendo tres funcionarios públicos al aparecer como proveedores del Ayuntamiento y Japama.

De encontrarse alguna responsabilidad, los servidores públicos podrían ser inhabilitados, informó Álan Rubio Jiménez, asesor contable fiscal y administrativo de la dependencia antes mencionada.

Especificaciones

En ese sentido, el funcionario señaló que el Reglamento de Adquisicio-nes establece que los proveedores tienen que cumplir con ciertos requisitos, entre ellos estar al corriente con pago de impuestos, tener mínimo un año en la actividad del servicio o producto que ofrecen.

Pero también que la figura de proveedor no puede ser un servidor público sin importar el nivel jerárquico que tiene, ni tampoco algún familiar cercano a él, como sucede en dos de los casos.

“No podrán inscribirse en el padrón de proveedores ningún servidor público o familiares consanguíneos hasta de tercer grado, es decir, que todo funcionario que tenga interés familiar o comercial no puede ser proveedor, claramente estaría violentando la normatividad, eso es lo que se está investigando”.

Asimismo, dijo que por la seriedad del proceso no puede adelantar los nombres de los funcionarios que son investigados, ni tampoco en qué etapa va la investigación; sin embargo, reiteró que de comprobarse una violación, se podría aplicar una sanción, incluso una inhabilitación inmediata.

Se lava las manos

Por su parte, Ana Ayala Leyva, tesorera municipal, aseguró que no es competencia de su dependencia investigar si los proveedores son funcionarios municipales o familiares. Afirmó que mientras estén debidamente registrados, el Ayuntamiento solicita los servicios.

Al preguntarle si el departamento a su cargo revisa que algunos funcionarios municipales o sus familiares no sean proveedores, dijo que no es facultad de su área hacer esas investigaciones.

“Si ellos (funcionarios) aparecen como proveedores deben estar registrados, esa parte sí le corresponde a Tesorería indagar. El proveedor tiene la obligación de manifestar que no es funcionario del administración municipal o que no es familiar de algún funcionario de este ayuntamiento”.