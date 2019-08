Policía se gradúa como maestro en el Sistema Penal Acusatorio

Los Mochis, Sinaloa.- Con seis años de servicio como policía municipal de Ahome y por respeto al uniforme que porta a diario, Luis Alberto Bojórquez Carlón, de 38 años de edad, continúa preparándose para dejar un gran legado dentro de la corporación.

“Ser policía era mi sueño cuando era un niño, sobre todo cuando miraba las películas de acción. Siempre me visualicé siendo policía y lo logré. Al principio mi mamá me decía que era muy peligroso, pero cuando comprendió que fue la decisión que tomé, lo aceptó y me apoyó. Es como todo, desde el momento en el que me pongo el uniforme y me subo a una patrulla, mi vida está en riesgo”.

Un policía ejemplar

Por vocación, el agente policiaco originario de Los Mochis está siempre dispuesto a arriesgar su vida por amor al prójimo. “Lo que más disfruto de mi profesión es ayudar a los demás y la impartición de justicia, ya que uno pone orden. Me gusta servir, es una forma de ejercer mi carrera, es muy satisfactorio servir a la ciudadanía”.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Estudió una licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Occidente, y ayer fue uno de los graduados de la Maestría en Derecho Procesal, Penal, Acusatorio y Oral del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública (Inecipe) Sinaloa. “Decidí estudiar para tener más conocimiento y desempeñar mejor mi función, ya que ahora con el nuevo código el policía tiene más obligaciones; asimismo, para tener más conocimiento porque ahora somos primeros respondientes, es decir, que muchas veces somos los primeros en llegar al lugar de un hecho, un punto clave para iniciar una investigación”.

Atesora grandes satisfacciones a lo largo de su carrera policial, pero también se ha destacado en el maravilloso mundo del deporte. “Fui campeón nacional de boxeo en marzo del 2017, y en marzo de este año (2019) quedé campeón nacional de Nippon Kempo, un arte marcial japonés, muy parecida a las artes marciales mixtas. También he practicado el futbol, el basquetbol, el atletismo. Impulsé el deporte en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, organicé el torneo de basquetbol, he representado dignamente a la corporación en el deporte”.

Ayer se graduaron 72 maestros en el Sistema Penal Acusatorio por parte del Inecipe/Foto:ELDEBATE

Su preparación es de vital importancia para desempeñar su labor diaria, y su maestría es un logro más en su haber. “Me siento muy satisfecho, muy emocionado, pasé momentos difíciles porque combinar el estudio y el trabajo no es fácil. Yo iba a la escuela los viernes de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, y los sábados de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Me gustaría hacer un doctorado. Quiero seguir superándome en lo académico y como persona para servir mejor a la sociedad, al ayudar a los demás siento una satisfacción muy grande”.

Con la firme intención de transcender, Luis Alberto Bojórquez Carlón ha mantenido una trayectoria intachable. Sus logros los dedica a la persona que lo formó; y su agradecimiento hacia quienes lo impulsaron a alcanzar su sueño será eterno.

“Yo vivo con mi mamá, mis logros y mis éxitos se los dedico a ella, es la persona que más amo. También quiero dar las gracias al director general de Seguridad Púbica, Carlos Francisco Rodríguez Ponce; al comandante Alexis Anduaga López y al comandante Ariel Robles Manzaná-rez, porque ellos me apoyaron para que yo pudiera realizar mi maestría”, enumeró Luis Alberto.

Su esfuerzo, disciplina y dedicación lo han convertido en uno de los elementos más valiosos dentro de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome y en un digno ejemplo para las futuras generaciones.

Más noticias