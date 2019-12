Policías de Ahome impiden a productores recuperar sus cosechas

Los Mochis, Sinaloa.- Ahora sí se movilizaron. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal les impidieron a los productores del Valle del Carrizo recuperar las cosechas que desde hace meses entregaron a Multigranos, a pesar de que la empresa no se las ha pagado.

Aristeo Verdugo Escalante, presidente del Comité Municipal Campesino No. 17, dijo que realmente no se esperaban este operativo y menos cuando lo que estaban haciendo los productores era recuperar su propio grano, en virtud a que no se los han pagado, cuando ellos tienen meses suplicando y clamando la ayuda de las distintas autoridades para que obliguen al propietario de la empresa a que cumpla con el pago comprometido de sus cosechas.

Verdugo Escalante señaló que en seguimiento a las acciones anunciadas como productores ya habían logrado retirar de las bodegas cuatro tráileres de carga, acción que fue verificada por un notario público que certificó la acción y el peso del grano que sacaron de las bodegas, solo que cuando las unidades pretendían salir de la empresa con el grano, fueron bloqueadas por elementos de la Policía Municipal que, ahora sí, actuaron y llegaron velozmente.

Señaló que la medida la llevaron a cabo en las bodegas ubicadas en Estación Francisco.

Indicó que la acción emprendida es porque los productores simplemente se cansaron de esperar los pagos y que el propietario de la empresa cumpliera con todos los compromisos efectuados, de los cuales ninguno cumplió y eso provocó que se exasperaran los ánimos entre los productores, quienes cansados, comenzaron a extraer el grano directamente de las bodegas, con los resultados ya descritos.

Movilización sigue

El dirigente de los productores agrícolas señaló que a pesar de que no les permitieron sacar los tráileres con el grano que ya habían recuperado, no desistirán del movimiento de presión ya iniciado y se mantendrán en el lugar hasta sus últimas consecuencias porque todos los productores que han estado esperando inútilmente los pagos ya no soportan los problemas económicos que tienen con sus familias y sus acreedores.