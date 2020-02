Policías de Ahome señalan que no paran descuentos

Los Mochis, Sinaloa.- Los descuentos en nómina a los agentes municipales preventivos de Ahome no cesan y estos van desde los 250 pesos, 300 hasta 500 pesos.

Y es que de acuerdo a varios testimonios de los uniformados señalaron que no es justo que les estén descontando esas cantidades.

Por si fuera poco, el aumento de sueldo que les autorizaron el año pasado en pleno festejo del Día del Policía, no se refleja en el pago quincenal.

“Mire en este recibo de nomina dice que me pagaron 4,800 pesos, pero me llegaron 500 pesos menos, no se vale”, dijo uno de los agentes.

Otro policía argumentó que a ellos les aumentan poco, pero en cambio los regidores se autorizaron 10 mil pesos más.