Policías de Ahome son acusados de robar fierro viejo a bordo de patrulla

Los Mochis, Sinaloa.- Dos elementos de la Policía Municipal de Ahome son acusados de no sólo robar fierro viejo, sino de transportarlo en una patrulla hasta el negocio en donde aparentemente querían venderlo.

Así lo confirmó el alcalde Gerardo Vargas Landeros quien precisó que este hecho se registró este domingo y la detención de los agentes fue en respuesta de una denuncia anónima.

“Todo indica que es fierro, en la patrulla, fue aquí en Los Mochis, ya están puestos desde ayer (domingo) ante la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública para proceder en contra de ellos quienes están en todo su derecho a defenderse, han dicho que era tema de sus casas y lo estaban trasladando nada más pero por supuesto que la investigación se va llevar hasta donde tenga que ser”, abundó.

El funcionario municipal destacó que la denuncia que recibieron es que los elementos estaban vendiendo fierro viejo que había sido robado y de acuerdo a la evidencia que se tiene es que se trata de una patrulla en la que iban a bordo dos elementos.

“Esto preocupa, molesta. No puedo estar tapando estas cosas como no tapamos lo de Japama ni nada de nadie, no se vale porque si algunas consideraciones a tenido la administración en apoyo a sido a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Japama, entonces no se vale que a las que más estamos empujando están haciendo su agosto”, enfatizó.

Cabe mencionar que fue a penas el pasado viernes, cuando dos trabajadores de Japama fueron acusados también de sustraer una secadora de ropa de un domicilio en el fraccionamiento Urbi Villa del Bosque; ambos, en este caso, también fueron separados del cargo y sujetos a investigación.