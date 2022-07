Polo Palafox llama al alcalde de Ahome a recobrar la legalidad en la SSPyPC

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que no dan resultados y que no se llevan los debidos procesos como lo marcan los reglamentos, José Luis Polo Palafox insistió en que es necesario no solo la destitución de los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, sino la desaparición del mismo organismo.

El presidente de Fedasin comentó que en este tema es urgente que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, haga algo al respecto para así recobrar la legalidad al interior de la corporación policiaca.

Postura

“Nosotros platicamos con el mismo secretario de Seguridad (Julio César Romanillo), y él coincide en la necesidad de desaparecer esta Comisión y nombrar o generar en dos vías, reorganizarla o en el mejor de los casos, tener un Órgano de Control Interno que responda a las exigencias de la modernidad y que sea capaz de salvaguardar los derechos de los policías y de los ciudadanos”, indicó.

En ese sentido, mencionó que hoy en día dicha Comisión está llena de expedientes sin resolver en donde incluso, afirmó, actos de corrupción.

“Están llenos de expedientes sin resolver, les piden dinero a los policías para no aplicarles la ley a favor o en contra; entonces, es un organismo que socialmente ya no tiene ninguna credibilidad. Ya vimos en el caso de Dignora, en donde dijeron que había una resolución sólida y al final el mismo alcalde votó a favor de que se revocara”, señaló.

Con respecto a la solicitud de salida de quienes integran la Comisión, se refirió a que son personas que realmente no tiene la capacidad para estar ahí y que, incluso, obedecen órdenes de gente externa.

“Estas personas que integran la Comisión obedecen órdenes, no tiene ninguno de ellos peso jurídico, ninguno se ha destacado en la vida social por ser reconocido, por tener un perfil jurídico serio; más bien son personas, tipos sin las menores condiciones para integrar un organismo de esta naturaleza”, sostuvo.

El dato

