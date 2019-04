Ponen en condiciones la tirolesa para que opere en Semana Santa

Los Mochis, Sinaloa.- En óptimas condiciones se encuentra la tirolesa de El Maviri para estar en funcionamiento en estos días de Semana Santa, informó Omar Cabrera, Secretario de Economía de Ahome.

"Se ha generado una serie de confusiones y estamos aquí para aclararlo", manifestó minutos antes de que la empresa Non Limits hiciera una muestra del funcionamiento de la tirolesa, la cual se encargó de hacer el diagnóstico y el mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación de la tirolesa.

La tirolesa en el Maviri sí operará en días de Semana Santa. Foto: EL DEBATE

Comentó que de esta manera están garantizando que esta obra de diversión está trabajando en condiciones certificadas para mayor seguridad de la ciudadanía que vaya utilizar este servicio.

Por su parte, Eduardo Rivera de Non Limits, empresa dedicada a la instalación de tirolesas, con ubicación en Cualiacán y que dan mantenimiento a las tirolesas de Barrancas del Cobre, dio a conocer que por solicitud de la Secretaría de Turismo en el mes de diciembre estuvieron verificando que las instalaciones de la tirolesa estuvieran seguras para su operación.

"Estuvimos por aquí el día 28 de diciembre, hicimos un recorrido de inspección. No pudimos hacer el reconocimiento de los equipos ni del método de operación, fue únicamente de los anclajes, porque no había quien nos atendiera y constatamos que la tirolesa no estaba en condiciones de operar, tenía mucha corrosión en los anclaje y el método de sujeción que encontramos, era un método de sujeción totalmente saboteable, desde su origen esta tirolesa tuvo ese método de sujeción que está fuera de toda normatividad", dijo.

La tirolesa es una de las actividades favoritas de los visitantes. Foto: EL DEBATE

Agregó que únicamente hicieron el cambio de método de sujeción y reemplazaron el cable que tenía corrosión. Asimismo, se verificó con un aparato de rayos x el resto de los cables, y se encontró que no tenían problema, solo era la corrosión en los extremos.

Sostuvo que es totalmente seguro el mantenimiento de la tirolesa.

Drusille Montoya, subdirectora de Turismo en Ahome, mencionó que la tirolesa estará operando a partir de mañana hasta el día domingo, en un horario de 9:00 a las 19:00 horas.

Asimismo, expuso que el costo de la tirolesa seguirá siendo de 50 pesos por tiro.

Lo recaudado se va a ir directamente a un fondo de ingresos para estas instalaciones, comentó.

Foto: EL DEBATE

Informó que en el mantenimiento y operatividad de la tirolesa se están invirtiendo más de 200 mil pesos.

"Es la primera vez que como administración vamos a incursionar en ello, la idea nunca ha sido lucrar, porque este es un proyecto de sustentabilidad, de turismo regenerativo, de manera que lo que estamos haciendo es primero que nada brindar un servicio a la comunidad y diversificar la oferta de la isla, que la gente no solo venga a comer o a estar en la parte de la punta contemplando el atardecer o bebiendo sino que tenga más cosas por hacer".

Agregó que solo estará operando estos días porque la transición del patronato que se hacía responsable de la tirolesa fue muy rápido. "Esto no nos dió la oportunidad de tener cubierto las dos semanas, pero segura estoy que muy pronto se va a reabrir de manera permanente la tirolesa".