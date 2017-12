Ponen trabas a trigueros para cobrar los apoyos

Los Mochis, Sinaloa.- La dirigencia de los productores de trigo del Valle del Carrizo denunció que las autoridades terminaron por burocratizar la entrega de los 900 pesos por tonelada pendientes para el cultivo del rubio cereal.

Baltazar Hernández Encinas, presidente de la Unión de Productores del Valle del Carrizo, señaló que aun cuando los trigueros esperaban que los pagos se aterrizaran en estos días, tal como se habían comprometido las autoridades, resulta que en la mecánica operativa con que salió el programa, la cual fue implementada aquí en el estado, les pusieron trabas y candados que, por su complejidad, evidencian una clara intención de que muchos trigueros no puedan accesar finalmente a estos recursos.

Y resulta que para darle curso al trámite, al productor le están exigiendo la documentación que ampara las nuevas siembras del periodo y no del anterior, como debería ser; porque el apoyo pendiente corresponde a la producción del ciclo pasado del 2016-2017, y no del 2017-2018, que está en marcha, como indebidamente lo están pretendiendo hacer ver, no se sabe con qué intención.

Baltazar Hernández, dirigente agrícola. Foto: EL DEBATE

Dijo que la complicación surge porque por la misma situación difícil que se enfrentó en el ciclo pasado, por los bajos precios y la tardanza en el pago de los apoyos, muchos productores ya no pudieron sembrar en este periodo y se salieron de la actividad y optaron por rentar sus tierras, y al condicionarles el otorgamiento del apoyo a que aporten por obligación la nueva documentación de la siembra, prácticamente los está condenando a no recibir estos apoyos y esta situación no debería ser.

Hernández Encinas se pronunció para que se eliminen estas nuevas trabas que le estaban anteponiendo a los productores para que reciban finalmente sus apoyos, ya que lo que se debe hacer es que les acepten la documentación del ciclo pasado como corresponde, y finalmente se ejecuten estos recursos que son tan necesarios en el sector.

FLEXIBILIZACIÓN

Por su parte, Jesús Manzanares Vega, presidente del Comité Municipal Campesino, señaló que como alternativa para salir del problema, ellos están proponiendo a las autoridades que se flexibilicen los trámites para que a los productores que ya no sembraron o que no pueden aportar esta documentación porque aún no han pagado el agua de riego, por la misma situación económica que enfrentan, puedan recibir el recurso.