Por Covid-19 algunas aerolíneas cancelan vuelos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que el factor ocupación de vuelos está aproximadamente al 50 por ciento en el aeropuerto de Los Mochis derivado del Covid-19, algunas aerolíneas han tenido que cancelar sus vuelos, informó Acela Barboza.

La administradora de este aeropuerto comentó que desde el 26 de marzo a la fecha se han cancelado 15 vuelos.

"Derivado de la pandemia del Covid-19, el factor ocupación de las aerolíneas ha disminuido, por lo cual ha generado la cancelación de algunos vuelos. Cancelaciones hemos tenido de algunas aerolíneas. Al momento, de Aeroméxico, Calafia, Volaris. Las cancelaciones dieron inició a partir del 26 de marzo en este aeropuerto", dijo.

Los destinos que han cancelado las aerolíneas son la Ciudad de México, La Paz, Chihuahua, Guadalajara, Tijuana y Constitución.

"Lo que pasa es que en ciertos días no operan, por ejemplo Aeroméxico opera dos vuelos diarios, ha estado operando solamente uno. No es que no estén operando al destino sino que han estado reduciendo frecuencias", expuso.

Informó que el día de hoy Aeroméxico canceló su vuelo a la Ciudad de México.

"Estaba programado para llegar a las 20:10 y salida a las 20:46 horas".

Asimismo, Calafia también canceló su vuelo a Constitución,

"Su llegada era a las 14:40 y su salida a las 15:00 horas".

Comentó que las aerolíneas hacen la notificación a los usuarios y que les reprograman su salida.

"Ya sea en otro día o en el vuelo si se iba en la noche, pues a lo mejor lo mandan otro día en la mañana, pero no es que lo dejen desprotegidos".