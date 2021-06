Por "asesinato a la democracia" protestan con ataúd para exigir anular elección en Ahome, Sinaloa

Sinaloa.- Un numeroso grupo de personas se manifestaron afuera de las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Ahome donde se lleva a cabo el recuento de votos, en protesta de los resultados de la jornada electoral del pasado domingo 6 de junio.

Para exigir la anulación de la elección en el municipio de Ahome, decenas de ciudadanos salieron a las calles con pancartas de inconformidad por los actos de violencia que se presentaron durante la jornada electoral.

Martín González Burgos, presidente del Consejo Municipal Electoral, daría esta tarde un resultado preliminar, sin embargo, se informó que sería hasta más tarde este jueves o hasta la mañana del viernes que se daría a conocer el resultado del reconteo de paquetes electorales.

Gritos de "Justicia" inundaron las afueras del Consejo Municipal Electoral, donde se están recontando más de 400 paquetes electorales, debido a que se detectaron que algunos presentaban anomalías: paquetes vacíos, paquetes sin actas o ilegibles.

Cargando un ataúd, los ciudadanos señalaron que es un "asesinato de la democracia" los actos de violencia por parte de grupos criminales durante la jornada electoral.

Los Mochis ya despertó. No a la imposición", "¿Cuánto te salió la elección?", "No queremos a Vargas Landeros", "Cuando van a acabar tus mentiras", "No má levantones", "No más corrupción en Ahome", "Tu triunfo es una ofensa para Ahome", fueron algunas de las frases que usaron los manifestantes.