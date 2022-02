Por considerarlo un riesgo demolerán estación Centro de Bomberos de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que es un riesgo tanto para el mismo cuerpo de Bomberos como para la ciudadanía en general, el municipio planea demoler el edificio que por muchos años ha albergado la Benemérita institución y que se encuentra ubicado por la calle Santos Degollado a un costado de Palacio Municipal.

Así lo confirmó el alcalde Gerardo Vargas Landeros quien explicó que este edificio es propiedad del Ayuntamiento pero hace tiempo fue entregado en comodato a Bomberos, proceso que ya concluyó y que busca rescatarlo.

"Nosotros no vamos a demoler nada de una manera arbitraria, ese edificio es propiedad del Ayuntamiento y la estación de Bomberos que está ahí ya no opera desde hace muchos años, dicen que tienen mucho tiempo que no ven entrar ni salir un camión para dar un servicio. Protección Civil no lo clausurado porque le hemos dicho que no lo hagan pero la verdad es que corren un riesgo muy grande, es un comodato desde hace muchos años, ese edificio es de la ciudadanía en general y la ciudadanía es mucho más qué un grupo de bomberos a los que yo les doy todo el valor del mundo por supuesto, los vamos a cambiar iban a estar en mejores condiciones", señaló.

El funcionario municipal comentó que el recoger este edificio no significa que Bomberos quedará a la deriva pues recordó que existes intención de construir tres estaciones más en el municipio y una de ellas estaría en la ciudad y el resto en la zona rural.

En ese sentido, aclaró que existe total compromiso de seguir apoyando a esta institución reconociendo la labor que hacen para proteger y salvaguardar la integridad de las personas.

"Creo que es lo correcto para ellos definitivamente, la estructura ya está mucho muy vieja, muy dañada y lo dicen los expertos, primero hay que platicar con ellos, no hay que hacer las cosas como un acto de autoridad, hay que hacerlo de una manera consensada, yo personalmente he platicado con el presidente del Patronato, luego con el vicepresidente del Patronato, entonces vamos a seguir haciendo las cosas. Ya hay proyectos que están avalados por bomberos internacionales".

Vargas Landeros reconoció que al principio hubo resistencia; sin embargo, al explicarles las condiciones en las que fue entregado el edificio, llegó el entendimiento

"Desgraciadamente cuando uno presta en comodato algunas cosas, propiedades del pueblo piensan que son de ellos pero ya se les explicó que no les vamos a despojar de nada, al contrario, los vamos a reubicar en mejores instalaciones y le vamos a dar un mejor uso a esa parte qué es de la ciudadanía".

Por último, añadió que existe la intención una vez demolido, construir un edificio nuevo para reacomodar ahí algunas áreas municipales que en este momento están en edificios a los que se les paga renta y que al año se lleven mucho dinero del erario público.

"Estamos pagando demasiado por inmuebles de renta y creo que eso no debe de ser, además lo más importante que hay que entender es que el edificio se está cayendo, ese edificio puede causar una desgracia para los bomberos que están adentro".