Por definir si permiten acampar en las playas de Ahome en Semana Santa

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que ya se retiraron los filtros en la entrada de las playas, especialmente en la playa de El Maviri, el gobierno municipal de Ahome no ha definido si se tendrá acceso libre durante el periodo de Semana Santa, confirmó Salvador Lamphar Rodríguez.

El coordinador de Protección Civil se refirió a que aún no se analiza si se permite acampar en las playas porque esto representaría un alto riesgo de contagio el que familias permanezca por días en estos balnearios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Especificaciones

“Nuestra recomendación es que no acampen, muy probablemente se vaya a restringir esta situación, es muy recomendable que no lo hagan porque eso significa que van a estar permanentemente, va a estar ahí mucha gente, por eso nuestra recomendación es que no lo hagan.”

Leer más: Cambian horario en puntos de vacunación contra Covid-19 en Ahome

Señaló que el tema ya se está revisando, pero es importante evitar cualquier acción que pudiera significar un acercamiento constante entre personas que al final pudiera representar un riesgo de contagio de Covid-19.

“Lo estamos analizando, por ejemplo con la apertura de El Maviri nosotros medimos el comportamiento; recordarles que ese filtro se quitó por fluidez, no para abrir al 100 por ciento. Hay que estar al pendiente de las recomendaciones y, en este caso, pues se está analizando si se permite acampar o no”, abundó.

Leer más: Israel Zamorano se registra como aspirante independiente a la alcaldía de El Fuerte

De igual forma, comentó que ya trabajan en definir el operativo a seguir en este periodo vacaciones, e hizo el llamado a evitar aglomeraciones en las playas y centros recreativos, así como el atender todas las recomendaciones sanitarias como el uso gel antibacterial, el cubrebocas y respetando el distanciamiento social.