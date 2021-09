Por el color que ha tenido el agua potable en Ahome, la Coepriss solicitará intervención de la Ceapas

Los Mochis.- Aunque dijo que los parámetros del agua potable en Ahome están dentro de la norma en cuanto a cloración, pero que por el color que esta ha tenido, solicitarán la intervención de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas) para que revise el procedimiento de operación que tiene la Japama, informó Alan Urbina Vidales.

"Necesitamos que Ceapas entre para que vea cuál es el procedimiento de operación que tiene y también los evalúe, y nosotros vamos a pedirle que nos entregue todos esos parámetros que deben ellos hacer la determinación, pero a lo que es competencia de nosotros sí han cumplido y no hay riesgo sanitario".

El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) manifestó que de esta manera tendrán información en cuanto a los parámetros que Ceapas debe estar analizando de manera periódica a la Japama, y de cuál es el último resultado que tiene para poder hacer una evaluación.

"En cuanto al parámetro de contenido de cloro sí cumple el agua de la ciudad de Los Mochis, sin embargo, por el tema del color que tiene es producto de los procedimientos de potabilización que tiene la infraestructura de la planta, de tal manera que revisaremos el tema junto con Ceapas, que es el organismo que regula la operación de las Juntas de Agua Potable".

Asimismo, comentó que requerirán a la Japama que les entregue un informe detallado de cada uno de los parámetros que ellos están obligados a estar analizando por laboratorio para ver que todos estén dentro de la norma.

El funcionario expuso que en el municipio de Ahome se ha estado verificando de manera permanente la desinfección del agua mediante el cloro residual para observar que los contenidos de este se encuentren dentro de los parámetros normados. Esto de acuerdo a lo que establece la Norma Oficial Mexicana 127.

"Y hemos observado un cumplimiento de prácticamente del orden del cien por ciento en las determinaciones de norma y las determinaciones totales para la ciudad de Los Mochis y localidades del municipio de Ahome".

Urbina Vidales agregó que el agua potable en Ahome sí se puede beber en la primera llave antes de entrar el líquido por la tubería del domicilio.

"Porque ya cuando entra al domicilio no sabemos las condiciones sanitarias, las condiciones en las que se encuentre la tubería de la casa, la cisterna o el tinaco, de tal manera que ahí ya no lo recomiendo, por no conocer cómo están en particular en cada domicilio las condiciones higiénicas de las instalaciones, ahí recomendamos tomar agua purificada".

Con respecto al color medio amarillo y a veces un poco más turbio con el que ha salido el agua potable en Ahome, dijo que le pidieron a la Japama una explicación de qué fue lo que pasó.

"Ellos lo que dicen es que cuando hay una cantidad intensa de lluvia, pues el agua les llega muy revuelta, y de acuerdo a la infraestructura y al procedimiento de potabilización que tienen, el agua les queda así, pero por eso necesitamos que Ceapas entre para que vea cuál es la situación".

El comisionado de Coepriss informó que a parte de las denuncias ciudadanas sobre la situación del color del agua en Ahome, también le llegó un escrito de Guillermo Padilla, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, para pedirle que revisarán este tema, por ello, dijo que están solicitando la intervención de Ceapas.