Por el frío casi no hay paseos en lanchas en Topolobampo, Sinaloa

Expuso que no les queda más que esperar la temporada de verano y sobre todo Semana Santa para poder ver un incremento en los paseos, pues actualmente, entre semana hay lanchas que solo echan dos o tres paseos durante toda la semana.

“De por sí la economía está baja, y cuando vienen familias de 8 personas, pues no están de acuerdo en pagar dos lanchas.”

“Nosotros no podemos llevar a 8 personas por instrucción de Capitanía de Puerto, pero qué más quisiéramos; si de por sí no hay trabajo, pero seguimos invitando a la población a que vengan a pasearse en la bahía de Topolobampo. Estamos en la mejor disposición los lancheros para ofrecerles un buen servicio.”

Agregó que esto les afecta porque hay familias que van de 8 integrantes y no hacen el viaje porque no pueden subir todos a la lancha por la restricción ante la pandemia del Covid-19 .

“Aún no nos han dado margen para traer más pasajeros, los que tenemos permiso para 8, traemos ahorita 6 pasajeros, y los que tienen permiso para 10 o 12, van a llevar 8, pero con esa capacidad solamente son tres lanchas en Topolobampo.”

“Ahorita estamos a un 40 por ciento de actividad porque con este frío y estos vientos, a la gente no se le antoja pasearse, y la verdad están muy calmados los paseos aquí en Topolobampo”, manifestó Said Dávalos.

Los Mochis, Sinaloa.- El frío que se ha registrado los últimos días ha sido causa para que no repunte la actividad de paseos en lancha por la bahía de Topolobampo , Ahome , pues a la gente no se le antoja mucho hacer el recorrido en estas condiciones.

Laura Gerardo Periodista

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Occidente, ahora Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con especialización en Comunicación Organizacional, en la unidad Culiacán, Sinaloa, México. Actualmente me desempeño como redactora de noticias de actualidad de interés local, nacional e internacional en periódico Debate para su sitio web www.debate.com.mx desde 2017. Durante mi estancia en esta casa editora he seguido sucesos relevantes que han impactado de manera significativa a la humanidad desde una perspectiva objetiva, como conflictos entre gobiernos y violencia, así como desastres naturales que han provocado lamentables pérdidas. Asimismo, he transmitido historias inspiradoras a los lectores, muchas de ellas por ser de carácter social donde se requiere de la solidaridad y unión ciudadana. Comprometida con las causas sociales, la libertad y la verdad. El mundo evoluciona y la sociedad es cada vez más exigente de información; de ahí radica la importancia de comunicar.