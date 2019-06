Por el momento Chuy Valdes dice “no” a la gubernatura

Los Mochis.- A pesar de escucharse como uno de los personajes más fuertes para ocupar la candidatura del PRI para la gubernatura durante el proceso del 2021, Jesús Valdez Palazuelas aseguró que hasta el momento su función será coordinar las campañas desde la dirigencia estatal del partido.

En ese sentido, dijo que por el momento no se visualiza como el abanderado del tricolor para ese puesto de elección popular, sin embargo, reconoció que las condiciones políticas son cambiantes y es en este momento cuando deben enfocarse en fortalecer al partido.

“Voy a ser como dirigente del PRI, a quien me toque coordinar las campañas de gobernador, de diputados federales, diputados locales, ahorita no te puedo decir qué espero porque si no, se me viene todo abajo todo el proceso que traemos”, indicó.

El líder del tricolor en Sinaloa reconoció que muchas veces ha estado en las boletas, posición que enfatizó, no es nada fácil, sin embargo, indicó que serán las condiciones políticas las que determinen las candidaturas.

“Ya he sido mucho, si me invitan a algún cargo ahí estaré pero hasta la fecha lo que me va a tocar será coordinar las campañas como presidente del PRI, ahorita no está la intención de un servidor poder decirles que quiero ser candidato o algo porque la verdad no está fácil estar muchas veces en las boletas”, precisó.

En ese sentido, reiteró que actualmente está enfocado en el trabajo interno del partido que incluye sumar a más personas a la militancia, pero también el buscar opciones viables y que la gente conozca para que se puedan enfrentar al proceso del 2021, el cual, subrayó, no estará fácil.

“Sin duda debe haber gente preparada para poder emprender este proyecto que no va a estar nada fácil porque sabemos que el 2021 no va a estar sencillo, primero tenemos que organizarnos al interior del partido, sumar muchas personas que ahorita no tienen interés partidista y que están coincidiendo con lo que estamos haciendo”, expresó.