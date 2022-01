Por falta de maestros no pueden regresar a clases presenciales en la ETI No. 2 de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque la Escuela Secundaria Técnica No. 2 de Los Mochis se encuentra en condiciones para el regreso presencial, esto no puede ser posible por la falta de maestros y demás personal administrativo y de intendencia, informó Antonio Aguirre Rodríguez.

El director de este plantel manifestó que hay padres de familia que han pedido que regresen las clases presenciales, pero hay un faltante de 20 trabajadores entre docentes, administrativos y personal de intendencia.

"Nosotros ya tenemos rato batallando por los recursos humanos. Se jubila o se va a alguien y no se reponen esos recursos. Hace dos años nosotros íbamos a iniciar acciones, pero se vino el Covid-19 y eso hizo que nos paramos, pero ahorita la presión es muy fuerte de parte de algún sector de padres de familia que quiere que la escuela se abra a las clases, pero la situación aquí con nosotros es tan grave que eso hasta ahorita es imposible por la carencia de los recursos humanos que esta escuela tiene, tanto de docentes como de personal administrativo y de apoyo".

Expuso que fácilmente son 8 maestros que no se han asignado además de personal administrativo y de apoyo.

"Actualmente nuestros intendentes y almacenistas están desempeñándose en funciones de apoyo al Departamento de Servicio Educativo Complementario, pero el regreso ya lo vemos necesario y necesitamos nuestro personal faltante. Nuestra escuela es muy grande y requiere con urgencia a estos trabajadores", dijo.

Agregó que de 38 grupos quienes reciben las clases de manera virtual, hay como 20 grupos sin clases.

"No me explicó que está pasando en el Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas. La explicación siempre ha sido la misma: nos dicen es que tú tienes mucho personal. Porque no nos sentamos a revisar, yo no estoy pidiendo ninguna persona nueva, ningún recurso nuevo, solamente estoy pidiendo los que se han ido y que no me los han reemplazado y que debo de tener".

Añadió que hay más de 20 niños del turno matutino contagiados de Covid-19, además de dos maestros y cuatro trabajadores administrativos.

"Si nosotros abrimos ahorita la escuela en esas condiciones vamos a tener problemas. Yo tengo seis personas que tienen Covid, de ellos cuatros son administrativos y dos maestros.

Yo quiero que esto lo sepa todo mundo y las autoridades para que esto se arregle. La escuela debe tener el recurso humano suficiente y necesario".

Dijo que ya giró un oficio a la Secretaría de Educación del gobierno del estado a fin de que esto se resuelva.

Por su parte, Sandra López, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, comentó que en Culiacán les prometieron tener a los maestros en la institución entrando el mes de enero, pero no les cumplieron. "Pensamos ir nuevamente a Culiacán a tumbar puertas, ya no vamos a ir tocar, vamos a ir a tumbar, a que nos escuchen, el padre de familia está molesto porque ellos están cumpliendo con apoyar a la escuela y tenerla en perfectas condiciones".

Asimismo, Alina Beltrán, representante sindical de la delegación D-II-2 de la Sección 27 del SNTE, dijo que en Culiacán no les pueden decir que no han enviado la propuesta del personal faltante porque ya lo hicieron.

"Están las propuestas faltantes, pero respuesta no ha habido. La Secretaría menciona que esas plazas las asigna el sindicato y el sindicato la Secretaría".