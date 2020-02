Por fin ese tipejo va a dar la cara en algo: Paúl Velázquez

Los Mochis, Sinaloa.- Feliz se mostró Paúl Velázquez Benítez al enterarse de que el alcalde de Ahome anunció que están analizando la posibilidad de combatirlo y demandarlo ante las instancias legales correspondientes por acusarlo sin presentar ninguna prueba.

“Que hoy diga que me va a contrademandar, de verdad estoy feliz porque ese tipejo por fin va a dar la cara en algo. No dio la cara cuando amenazó a la síndica procuradora, ha sido un cobarde él y sus secuaces, Juan Fierro y su gente. No dio la cara al día de hoy, a casi 14 meses, al exgerente de la Japama, Luis Felipe Villegas, por cobarde”, dijo.

El activista mencionó que el presidente municipal Guillermo Chapman Moreno tampoco ha dado la cara a los ahomenses.

“Con todos los fraudes y desvíos no le ha dado la cara a la sociedad cada vez que se desaparece de la ciudad de Los Mochis y que no gobierna. Se viene a la Ciudad de México o sale del país y no se sabe a qué sale. Y si hoy por fin me contrademanda, yo estoy ganando porque por fin lo saqué de su ratonera, del hoyo donde le encanta esconderse, es un cobarde y espero con ansias que me demande”, expuso.

El youtuber añadió que sigue poniendo al frente como responsable del atentado en su contra al alcalde de Ahome.

“Él es el responsable de esta situación y tengo suficientes argumentos para demostrarlo. Está por iniciar un juicio y estamos con todo en la Fiscalía General de la República. Lo sacaremos de su hoyo en algún momento, pero él ahora está asomando la cabeza. Bienvenida la contrademanda de este cobarde”.

Velázquez Benítez destacó que el atentado en su contra es porque ha sido el único que lo ha denunciado ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la mañanera en más de una ocasión.

“He sido su crítico y soy el que más ha señalado los fraudes y robos y la pésima calidad de personas que dirigen al municipio de Ahome. Soy su piedra en el zapato y por eso es el responsable del atentado en mi contra, claro que él es el responsable, lo sostengo, lo mantengo y lo estamos demostrando”.

Paúl Velázquez dijo que continúa en la Ciudad de México y que el sistema de seguridad le ha prohibido viajar a Los Mochis.

“Por eso no he ido, pero créeme que pronto me les voy a aparecer por ahí, muy pronto”, aseguró.

Para entender...

Alcalde irá en contra de Paúl Velázquez

Por considerar que ha sido señalado injustamente y sin presentar ninguna prueba, el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, advirtió que actuará de manera legal en contra del activista Paúl Velázquez Benítez, quien lo ha acusado de manera directa como el responsable del atentado que sufrió el pasado 19 de diciembre.

Fue en asuntos generales de sesión de Cabildo del viernes cuando el funcionario tomó la palabra para calificar como irresponsables e infundadas las acusaciones que se le han hecho ante los medios de comunicación a nivel nacional y ante el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Quiero expresarles que ante la responsabilidad de las declaraciones del sujeto que nos denuncia y que en muchos casos se ha metido con mi entorno personal y el de mis compañeros funcionarios, estamos analizando la posibilidad de combatirlo y demandarlo ante las instancias legales correspondientes porque todos debemos de ser responsables de lo que decimos y probar nuestro dicho principio jurídico”, dijo.