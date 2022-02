¡Por incumplidos! Vialidad envía al corralón a 5 camiones urbanos de Los Mochis y sanciona a otros 5

Los Mochis, Sinaloa.- La Delegación de Vialidad y Transportes zona norte de Sinaloa envió al corralón a 5 unidades de transporte público urbano de Los Mochis y sancionó a otros 5 más con 15 salarios mínimos por no dar la primera y segunda vuelta.

"Todo el servicio urbano debe estar esperando su turno o ya en turno a las 5:30 de la mañana, entonces esas unidades que se remitieron al corralón no cumplieron ni con la primera ni la segunda vuelta, ya se les ha dicho muchas veces, y ya tenemos que ser un poquito más drásticos con ellos, y las unidades las remitimos al corralón porque tienen que cumplir con sus horarios porque al usuario no lo podemos dejar varado en ninguna hora, tenemos que darle el servicio", informó Jesús Alberto Ibarra.

El jefe de inspectores en turno de de la Delegación de Vialidad y Transportes expuso que este hecho sucedió el viernes, y que las unidades que no se enviaron al corralón fue porque justificaron el no acudir a la primera vuelta, algunos argumentaron que fue porque no prendieron las unidades, otros que tuvieron fallas y que amanecieron ponchados.

Leer más: Buscan ambientes de paz y sin violencia en las escuelas de Ahome

Agregó que continuamente realizan operativos para checar que los urbanos estén dando las primeras y últimas vueltas para que cumplan bien con sus horarios.

"Que no haya ningún pasajero que se quede sin el servicio en la noche. También hemos estado atacando por órdenes de la Dirección y porque es el trabajo que debemos cumplir para cuidar al usuario que todas las unidades traigan su póliza de seguro, eso también es causa de corralón porque es una medida primordial que las unidades de servicio público, sobre todo de pasaje, traigan sus pólizas de seguro".

El funcionario comentó que ya se han remitido unidades al corralón por falta de póliza de seguro.

"Nosotros constantemente estamos mandando personal a todos los paraderos, hay un sector que va al centro en las mañanas y checa los paraderos. Sin avisarles les caemos en todos los paraderos".

El jefe de inspectores en turno añadió que los camiones tampoco pueden andar llenos y que sólo deben traer un aforo del 50 por ciento.

"El aforo que les tenemos permitido a los camiones es del 50 por ciento hasta no estar completamente en verde, se trata de evitar al máximo los contagios, hay veces que sí sobrepasan el 50 por ciento por necesidad de servicio, pero tratamos nosotros de estar manteniendo los aforos para evitar problemas".

Dijo que ya que las autoridades de Salud giren otra instrucción, o les den luz verde para permitir más aforo, pues ya se lo harán saber a los choferes y concesionarios en su momento.

Leer más: Protestan socorristas de Cruz Roja del municipio de El Fuerte

Informó que también están muy pendientes de los camiones de servicio público foráneo para que estén al corriente con documentos y respeten aforos.