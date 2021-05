Por primera vez en Sinaloa, vamos a dar una alternancia de fondo: Rubén Rocha

Los Mochis, Sinaloa.- El candidato de la alianza Morena-PAS a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que la ventaja irreversible que le dan todas las encuestas indica que la campaña ya está ganada y solo resta cuidar el voto para ganar la elección el 6 de junio.

“Nos toca dar un ejemplo de honestidad en las urnas, necesitamos dar nuestro aporte a la democracia, que no permitamos el fraude electoral; nos vamos a cuidar de los bribones que tienen por costumbre robarse las elecciones, porque resulta que aunque tengan poca fuerza, y sean muy pocos los que les apuestan, van a querer dar dinero, van a querer comprar votos”, advirtió.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“A dos semanas de que termine la campaña, ya la hemos ganado, estamos ubicados en el primer lugar de las preferencias electorales, así lo dicen las encuestas, las que hacen de fuera, las nuestras, nos indican que en efecto hemos ganado la campaña, pero aun no hemos ganado la elección; yo les digo: al jonronero que pega un jonrón no le anotan la carrera hasta que da vuelta completa a las bases; a nosotros nos falta dar la vuelta, pisar primera, segunda, tercera y sin necesidad de barrernos llegar al home tranquilos”, puntualizó al encabezar un encuentro en el que rindió protesta la estructura electoral y de promoción del voto de Morena.

Leer más: “Promover el voto cruzado traiciona a morena”: Rubén Rocha Moya

Destacó que los integrantes de la estructura morenista son lo más importante de aquí al 6 de junio y en sus manos están los candidatos, por lo que les agradeció que promuevan el voto incansablemente casa por casa.

“El encargo que tienen ahora va a enaltecer a este movimiento, porque en efecto la historia que vamos a escribir es que, por primera vez en Sinaloa, vamos a dar una alternancia de fondo, vamos a colocar en el gobierno a alguien que represente el cambio, la transformación, ese cambio duradero, profundo, que está haciendo en México nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, manifestó.

El candidato Rocha Moya los invitó a no renunciar a su lugar en la historia, pues el 6 de junio tan importante va a ser un representante de casilla como el candidato a gobernador y los candidatos a alcaldías, diputaciones locales y federales.

Señaló que el proyecto es de todos, no solo de los candidatos, por lo cual gobernará con los morenistas, con el pueblo y para el pueblo, y en particular con quienes decidieron ser parte de esta historia.

“No queremos ni un voto cruzado, a mí me deshonra quien quiera votar por mí y vote en contra de uno de mis compañeros, por lo tanto, no al voto cruzado; no lo permitamos compañeros, no permitamos la traición; por eso los llamo a que no solo cuiden el voto, cuiden sus convicciones”, advirtió.

Leer más: Población harta de malos gobiernos de Morena y Morena Zamora huele a gobernador, afirman senadores

Rocha Moya fue acompañado en el encuentro por el presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda; la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, senadora Imelda Castro Castro; el senador Raúl Elenes Angulo; el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Sinaloa, Américo Villarreal Anaya; la candidata a la diputación local por el Distrito 2, Juan Minerva Vázquez; el candidato a la diputación local por el Distrito 3, César Guerrero; la candidata a la diputación local por el Distrito 4, Elizabeth Chía; la candidata a diputada local por Distrito 5, Cecilia Covarrubias; y el candidato a la alcaldía de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.