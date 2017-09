¿Por qué mataron al juez en Los Mochis?

Los Mochis, Sinaloa.- Líderes de abogados de Sinaloa exigieron a la Fiscalía General del Estado hacer una investigación profesional y objetiva por el homicidio del juez Joaquín Castro Camargo y no caer en viejos vicios, a fin de evitar que el detenido, en caso de ser el responsable, no logre su libertad.

Francisco Javier Villarreal Gastélum, vicepresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), sostuvo que este órgano autónomo deberá realizar una pesquisa apegada a derecho, siempre respetando los protocolos y resguardos que marca la ley.

El abogado penalista afirmó que la dependencia que encabeza Juan José Ríos Estavillo tendrá el reto de esclarecer este caso en muy poco tiempo, toda vez que hay una persona detenida a la que se le imputan los hechos.

EL DEBATE

«No queremos que esta persona detenida sea un chivo expiatorio por presiones», subrayó, al referirse al presunto homicida del juez Castro Camargo, que ayer fue sepultado en un cementerio de Los Mochis.

Por su parte, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), afirmó que de no hacer una indagatoria sólida y contundente, la persona detenida puede quedar libre. El abogado y expresidente de la FAS sostuvo que el homicidio de un juez en Sinaloa demuestra que el gobierno no tiene una estrategia contra el crimen, además de una fuerte descomposición social en la entidad.

Ambos dirigentes demandaron a la Fiscalía no solo dejarse ir por una sola línea de investigación, como el fiscal general Juan José Ríos Estavillo ha manejado previamente, con la del supuesto robo de auto. «Deben de tener en consideración varias líneas, y en este caso no deben de casar con una sola línea. No puede juzgar a priori», demandó Beltrán Verduzco.

Entrevistados por separado, los litigantes pidieron descartar de forma científica todas las hipótesis e incluir inclusive el contexto personal del servidor público y el de su trabajo como juez de control.

El juez de control Joaquín Castro Camargo fue localizado privado de la vida en el Cerro de la Memoria. (Foto: EL DEBATE)

LA VISITA

Ayer, el fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, encabezaba reuniones para esclarecer este caso que ha conmocionado a la población y ha levantado la exigencia de los miembros del Poder Judicial por proteger a los impartidores de justicia.

Sobre ello, ayer este medio buscó entrevista con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Inzunza Cázarez, pero mandó a decir con su personal que no daría entrevista de este caso a los medios de comunicación.

VIOLACIONES

Por considerar que el fiscal Ríos Estavillo incurrió en una falta al dar posible móvil del asesinato del juez de control Joaquín Castro Camargo sin haber avances en la investigación, se debe separar de su cargo, consideró Martín López Félix.

El abogado mochitense y secretario técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública en Ahome lamentó que las autoridades pretendan dar otro sesgo a este lamentable hecho, sin tener la certeza, pues —afirmó— eso permitirá que el caso se cierre.

Vinculan a proceso al responsable de dar muerte a juez.

SIN ANTECEDENTES

De acuerdo con abogados consultados, en Sinaloa no había precedente en los últimos años de una muerte violenta de un miembro del Poder Judicial del estado u órganos jurisdiccionales. El caso más cercano fue el de exmagistrado Sergio Mario Obeso Rodríguez, que en junio del 2012 fue hallado asesinado en la colonia Traileros de Culiacán, quien tenía cuatro años de haber dejado los tribunales administrativos de Sinaloa cuando fue hallado muerto a balazos en Culiacán.

ARRESTO

Aprehensores declaran ante Vicefiscalía

Los policías federales de Proximidad Social que detuvieron al probable responsable de privar de la vida al juez de control Joaquín Castro Camargo ya entregaron el parte informativo y rindieron su declaración ante la Vicefiscalía zona norte.

Desde la madrugada del domingo que los agentes detectaron la camioneta que circulaba por la México 15 a la altura de la caseta de cobro en San Miguel Zapotitlán, en la que iba el joven, esto fue comunicado a sus superiores y más tarde salió a relucir que la unidad había sido robada al juez de control. Desde antier a las 20:00 horas, los policías federales y ministeriales permanecían en el edificio ubicado en la colonia Centro.

JUSTICIA

Ejecutan orden de aprehensión por homicidio

El día de ayer, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa solicitó y ejecutó orden de aprehensión por el homicidio del juez de control y enjuiciamiento penal de Ahome Joaquín Castro Camargo, informó el titular de la institución, Juan José Ríos Estavillo:

«La orden de aprehensión por homicidio doloso se ha cumplimentado en esta fecha en contra de José Alfredo N», precisó Ríos Estavillo.

Indicó, además, que se mantiene aún en etapa de integración la carpeta de investigación relacionada con el robo de vehículo, cometido en perjuicio de la víctima.

EL DÍA QUE LO ENCONTRARON SIN VIDA

Salió a ver la pelea entre Saúl ‘El Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin, pero después fue reportado como desaparecido.

Un juez de Control fue encontrado asesinado a golpes en el Cerro de la Memoria a las 08:00 horas por personas que acudieron a realizar sus ejercicios.

La víctima fue identificada por las autoridades como Joaquín C, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Stase.

Posteriormente se informó de manera oficial que un sujeto identificado como José N había sido detenido en la madrugada a bordo de una camioneta propiedad del occiso en la carretera México 15 a la altura de la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán.

Sepultan al juez Joaquín Castro Camargo. (Foto: EL DEBATE)

ESTABA ENTRE LAS RAMAS

La información obtenida indica que varias personas salieron a ejercitarse al Cerro de la Memoria. Unos iban a pie y otros en bicicletas. Al pasar la zona de las antenas miraron que en un monte estaba una persona bocarriba y se le apreciaban manchas de sangre en la cara. Esto los sacó de concentración y se fueron acercando poco a poco y confirmaron que el individuo no presentaba signos vitales y se alejaron, pero antes reportaron al servicio de emergencia 911.

El área se mantiene acordonada mientras se realizan las diligencias correspondientes. (Foto: Archivo/ EL DEBATE)

Una patrulla llegó más tarde y confirmó el homicidio y pidió la presencia de los peritos de la Vicefiscalía zona norte, quienes al arribar delimitaron la zona.

Ahí trabajaron varias horas y hallaron como evidencia piedras con manchas de sangre. Incluso, una camisa estaba cerca del cuerpo.