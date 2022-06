¿Por qué no llueve en Los Mochis? Esta es la explicación física de lo que ocurre

Los Mochis, Sinaloa.-Seguramente los mochitenses se preguntan por qué no llueve en Los Mochis al ver que en la mayor parte del estado de Sinaloa están cayendo buenos aguaceros. La respuesta física al problema la explica el geofísico Juan Espinosa Luna.

"Antes de llegar a Los Mochis, de Juan José Ríos hasta Mochicahui hay una isoterma, que es una zona más caliente, es como una barrera que no permite que el aire frío cuando viene bajando de la sierra hacia abajo llegue hasta Los Mochis, por eso mucha gente me pregunta qué pasa aquí, lo que pasa es que es una isoterma que se tiene bien definida, es una zona de mayor temperatura que no permite que brinque prácticamente esa barrera", informó Juan Espinosa Luna.

El doctor en geofísica aplicada y coordinador de la Red Sísmica Sinaloense del Centro de Ciencias de Sinaloa comentó que hasta ahorita no han sido lo suficientemente fuerte las bajas presiones que bajan de la sierra para que brinquen esta barrera.

"Pero les aseguro que la primera baja presión que venga del Golfo, ahí les va a pegar un llovidón bueno a Los Mochis".

El especialista y también investigador del cambio climático agregó que la isoterma es como un muro térmico que tiene unos 7 kilómetros de altura, de tal forma que no alcanza a brincarlo la baja presión, pero recalcó que en cuanto esto suceda caerá un llovidón buenísimo en Los Mochis.

Espinosa Luna añadió que el problema se incrementa más con la quema de soca, ya esta mala práctica se da en esta zona.

Te recomendamos leer:

"Hay mucha quema de soca en la zona lo que genera más la elevación de la temperatura. Ese es el problema, que se genera esa quema de soca y se eleva la temperatura, la isoterma lleva mayor temperatura por eso es más difícil que les llegue el agua a Los Mochis. Esa es la respuesta física de lo que está ocurriendo".