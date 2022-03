"Por razones de congruencia jurídica no puedo dar un posicionamiento": Polo Palafox

Los Mochis, Sinaloa.- “Por razones de congruencia jurídica no puedo dar un posicionamiento hasta que a mí no me notifique el tribunal”, expresó José Luis Polo Palafox, cuestionado sobre que el Juzgado Séptimo de Distrito desechó el recurso de amparo indirecto que interpuso contra la concesión de la basura que el Cabildo de Ahome aprobó para una empresa inglesa en sustitución de OP Ecología.

El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa mencionó que extraoficialmente eso es lo que sucede, pero que esperará el día de hoy para ser notificado. “Y entonces dar un un posicionamiento objetivo.”

Leer más: Inicia el sitio de Jericó en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Los Mochis

El juez desechó la demanda de garantías por ser “notoriamente improcedente”.