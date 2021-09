Por semáforo verde, repuntan las ventas en restaurantes de El Maviri, Ahome

Sinaloa.- Después de haber pasado un largo periodo con ventas mínimas tras las restricciones que se tenían por el Covid-19, pero al pasar el semáforo epidemiológico a color verde en Sinaloa, las cosas han mejorado para el sector restaurantero de El Maviri, en el municipio de Ahome, pues están logrando ventas desde un 30 hasta un 40 por ciento.

“Sí ha subido un poquito la venta desde que ya abrieron la playa y la gente puede venir a bañarse. Lo que pasó con nosotros es que cerraron la playa viernes, sábado y domingo, y la gente no podía venir a bañarse, pero ahorita eso ya se quitó, ya la gente puede entrar libremente”, comentó Rosabel Ramírez Lugo.

La presidenta de Prestadores de Servicios Turísticos (Prestur) de la Isla El Maviri, expuso que el hecho de que ya también permitan a los restaurantes el ingreso de niños menores de 12 años, ha ayudado mucho al sector.

“Sí, eso es muy bueno, que los niños ya también puedan venir nos ha ayudado mucho”.

Destacó que ante este repunte que se está dando, algunos de los restaurantes también están contratando personal.

“Conforme vamos avanzando, pues vamos reclutando meseros y cocineros. Estamos contratando personal conforme se va incrementando esto, vamos reactivándonos”.

Mencionó que actualmente están en operación 17 restaurantes, de los cuales 13 abren toda la semana, y 4 ofrecen sus servicios solo sábado y domingo.

“Muchos ya no abren, como es el caso de La Sirenita y La Concha Salada, son varios que ya nada más están rentando sillas y mesas”.

Lugo Ramírez dijo que por el momento siguen trabajando con un 70 por ciento de las mesas, ya que las autoridades no han informado si pueden trabajar al 100 por ciento, pero que aún así no han logrado llenar ese 70 por ciento. “Ahorita no llenamos el 70 por ciento, pero ya se está viendo incremento”.