Por un cigarro incendian puesto de libros en la Plazuela 27 de Septiembre

Los Mochis, Sinaloa.- Un incendio consumió un acervo de cerca de cinco mil libros y discos de vinil que se encontraban resguardados en un establecimiento para su venta, ubicado en la Plazuela 27 de Septiembre.

El incendio presuntamente fue provocado este martes por un sujeto luego de que el vigilante del lugar se negara a darle un cigarro.

El fuego arrasó tanto con libros como con una colección de discos de acetato y artesanías que se encontraban a la venta.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

El velador de este lugar, Jorge Solano Ruiz, relató que la noche del lunes transcurría de manera normal cuando al local de libros llegó una persona de nombre Francisco Javier L., a quien apodan “El Pollo”, a solicitar un cigarro o diez pesos, pero al encontrar una negativa se enfureció y se retiró del lugar. Sin embargo, a los minutos, cuando ya se encontraba dormido el vigilante, “El Pollo” regresó al lugar y tras rociar con algún líquido el establecimiento, le prendió fuego para retirarse corriendo del sitio.

“Me pidió un cigarro y le dije que no estuviera enfadando, y empezó un salivero, ‘que cacique, que no vales esto, que lo otro’ y se quedó callado. Como a los cinco minutos empecé a sentir la lumbre en la parte donde no hay cables ni nada, y me levanté y le eché agua, pero ardió más y ya no pude hacer nada”.

Señaló que de inmediato le llamó a los bomberos, y luego de una hora apagaron el fuego que acabó con más de cinco mil libros, así como discos de vinil y artesanías.

No le quise dar un cigarro, yo no traía dinero, y por eso fue que le prendió fuego al lugar”.

Durante la mañana del martes, el personal de Servicios Públicos Municipales acudieron a revisar y limpiar el lugar y se percataron del fuerte daño que ocasionó el incendio, ya que también acabó con la vida de un árbol y dejó con afectaciones la barda y el suelo de la plazuela. La limpieza duró alrededor de cuatro horas y en un camión tipo “dompe” se llevaron todo lo dañado.

Interrogantes

Este hecho llamó la atención de la ciudadanía ya que anteriormente Ramón Vázquez Vázquez, dueño del local de libros, había denunciado ante EL DEBATE que el recinto cultural e icono de Los Mochis era un riesgo para la ciudadanía debido a que estaba lleno de personas ambulantes que agredían a los visitantes, además del abandono y las vendimias que denunciaron otros mochitenses.

Sin embargo, Vázquez Vázquez descartó que haya sido una represalia por la noticia, ya que el sujeto involucrado anteriormente lo había amenazado y hasta dañado sus libros con líquido inflamable. También señaló que en 18 años que se encuentra en el lugar ha sido agredido dos veces y en una sufrió lesiones severas.

Libros de texto, de ciencia, literatura y enciclopedias completas fueron devoradas por el fuego. Foto: EL DEBATE

Demanda y arresto

El dueño del establecimiento de libros señaló que fue alrededor de las 10:00 horas del martes cuando acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) a interponer una demanda por daños y perjuicios a una propiedad privada contra Francisco Javier “N”, quien presuntamente fue el autor del incendio.

Más tarde, alrededor de las 12:00 horas, la Policía Municipal localizó y capturó al presunto responsable, quien permanece en barandilla hasta el cierre de esta edición.

El director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Ahome, Francisco Rodríguez Ponce, señaló que se actuó de manera inmediata al momento en que ocurrieron los hechos y luego de una investigación se detuvo al presunto atacante que se desempeñaba como lavacarros en el lugar.

“No creo que salga libre, no se ha confirmado que padezca de sus facultades mentales, hizo las cosas con dolo, con odio; en una investigación que se hizo se pudo confirmar que el atacante viste bien, traía un chaleco, y supuestamente es lavacarros ahí en la Plazuela 27 de Septiembre, sabía lo que hacía”.

Libros de texto, de ciencia, literatura y enciclopedias completas fueron devoradas por el fuego. Foto: EL DEBATE

Apoyo

El director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) de Ahome, Víctor Carrazco García, señaló que será a partir de hoy cuando José Ramón Vázquez Vázquez tenga de nuevo un lugar donde pueda vender sus libros, ya que esta institución les donará una carpa, mesas y sillas para que pueda seguir vendiendo en el lugar.

“La gente de Los Mochis es cálida, siempre busca ayudar al prójimo, y pues él es un icono de la ciudad, y esa bonita labor de toda la gente de Facebook que le muestra el cariño al señor. Mañana mismo tendrá la infraestructura que necesita, su mobiliario con todo y carpa, su instalación eléctrica, todo, todo va tener de nueva cuenta por parte de IMAC para que él esté instalado en su lugar”.

Carrazco García señaló que en los próximos días la dirección de Inspección y Normatividad, así como Seguridad Pública, reorganizarán el acomodo de puestos en la Plazuela 27 de Septiembre, así como vigilar y prevenir de que estos hechos de agresión no vuelvan a ocurrir.

Luego de que en redes sociales se hiciera viral el incendio del puesto de libros en la Plazuela 27 de Septiembre, decenas de personas mostraron su solidaridad hacia José Ramón Vázquez Vázquez, a quien le regalaron y compraron libros para que pueda recuperarse del trágico hecho.

Si gustas apoyar a José Ramón, puedes hacerlo al número de cuenta bancario Banamex 4152 3135 2513 5922, que se encuentra a nombre del afectado.

Ejemplares convertidos en cenizas. Foto: EL DEBATE

Decenas de personas y asociaciones se solidarizan

Al saberse la noticia del incendio del puesto de libros, que es toda una tradición en la Plazuela 27 de Septiembre, decenas de ciudadanos acudieron al lugar y a un café cercano a entregar libros para apoyar a José Ramón Vázquez Vázquez, presidente de la Asociación Amigos de la Plazuela, para que pueda seguir adelante con su puesto de libros.

El grupo “Jóvenes de Canaco” convocó en redes sociales a un módulo colector a realizarse el próximo sábado en la Plazuela 27 de Septiembre, en la cual se esperan recolectar decenas de libros que le serán entregados a Ramón Vázquez.

También se sumó la organización Fridays For Los Mochis, que convocó a una colecta masiva de libros que se realizó ayer de 18:30 a 21:30 horas.

A través de redes sociales, ciudadanos de diversas partes del país como Sonora, Chihuahua, Ciudad de México, Monterrey, entre otras, realizaron una colecta de libros que serán entregados la próxima semana.

Decenas de personas y asociaciones se solidarizan. Foto: EL DEBATE

Para entender...

Denuncian riesgos y abandono en la Plazuela 27 de Septiembre

Fue el pasado lunes cuando EL DEBATE publicó un reportaje en donde ciudadanos y turistas denunciaban inseguridad en la Plazuela 27 de Septiembre debido a personas vagabundas y con padecimientos mentales en el lugar. Los ciudadanos expresaron que incluso han recibido agresiones de los vagabundos, por lo que exigieron a las autoridades poner atención. También pidieron retirar vendimias.