Posible fraude detrás de la venta de predios del Ingenio en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- De manera sorpresiva, esta semana apareció una lona colada en una de las bardas del extinto Ingenio Azucarero de Los Mochis que oferta los predios e incluso, aparecen números telefónicos para dicho trámite.

Entrevistado al respecto, el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Genero García Castro, se mostró sorprendido recordando que esta superficie se encuentra en litigio.

“Yo no puedo opinar porque tengo entendido que algunas áreas, no se cuáles, están en un litigio, creo que eso no se si sea un mensaje entre las mismas personas involucradas en este litigio o sean quien realmente puedan tomar una decisión en este tema. La verdad es que no tengo elementos para darte información al respecto”, indicó.

Asimismo, comentó que de parte del municipio se tiene un proyecto de corredor económico y turístico en la zona, mismo que de cierta manera se encuentra detenido por cuestiones legales.

“Si estaba enterado de esto, pero como te digo, son terrenos que no se han liberado todavía, de echo nosotros traemos un proyecto ahí, estamos trabajando con el Sindicato y propietarios, pero hasta donde se, está en litigio una gran parte que es la que no nos permite hacer el proyecto del Ayuntamiento”, señaló.

Ante ello, el funcionario municipal pidió a la ciudadanía no caer en lo que pudiera ser un posible fraude.

“Primero que verifique la gente si no tiene un procedimiento legal esos terrenos para que no se vayan a ver involucrados en un tema en donde aporten una cantidad y luego sean fraudeados, hay que tener cuidado. Pudiera ser un fraude, esto que me dicen me prende los focos, mandaré al jurídico a que recibe y alguien no se vaya a ver afectado”.