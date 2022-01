Precaristas de Topolobampo, Ahome, exigen solución a problema de vivienda

Los Mochis, Sinaloa.- Un grupo de precaristas del puerto de Topolobampo que demandan la asignación de solares para la construcción de viviendas para sus familias bloquearon ayer por espacio de varias varias horas la carretera Los Mochis-Topolobampo.

La movilización la emprendieron a partir de las 11:00 horas de ayer a escasos 200 metros antes de arribar al área de ingreso de las playas de El Maviri, en donde cerraron los dos carriles de circulación y propiciaron la formación de largas filas de unidades principalmente de carga que en esos momento circulaban por la rúa estatal.

Los automovilistas se vieron en la necesidad de bajarse de la carretera y tomar una desviación de aproximadamente 400 metros para rodear la zona del bloqueo y continuar su camino.

Leer más: ¡Están advertidos! Protección Civil de Ahome clausurará antros que no respeten aforo permitido

Demandas son firmes

Yesenia, una de las precaristas, explicó que tomaron la decisión de manifestarse en la rúa estatal a fin de solicitar una audiencia con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con la finalidad de que dé solución a un problema de vivienda que los aqueja desde hace 10 años.

Señaló que la solicitud nace porque se encuentran asentados en unos terrenos que pertenecen al Invies, la cual depende directamente del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Afectaciones. Largas filas, principalmente de unidades pesadas con carga a entregar, se formaron en ambas vialidades de la Mochis-Topo. Foto: Javier Padilla/ Debate

Agregó que durante los 10 años en que se han encontrado asentados en este lugar han sufrido el intento de varios desalojos irregulares, por lo que sospechan que la Fiscalía no está actuando como debe de ser. “Hemos sufrido criminalización y por eso pedimos que nos atienda el gobernador, porque solamente él puede dar la respuesta y una solución.”

Comentó que los problemas lo sufren alrededor de 60 familias que se han visto afectadas por esta situación. En el lugar se tienen 523 lotes.

Reveló que prácticamente se vieron obligados a tomar esta medida de presión, dado que ya están desesperados y han sido objeto de amenazas.

Desviación. Los automovilistas se vieron obligados a tomar una desviación para saltar la zona del bloqueo y poder continuar con su marcha. Foto: Javier Padilla/ Debate

Por su parte, Juan Soltero señaló que el Gobierno del Estado puede brindar una solución definitiva a este conflicto que durante años han enfrentado todas estas familias mediante un acto de expropiación de estos lotes a través del Invies, para que a estas familias por fin se les reconozcan los derechos que tienen por la posesión física de los terrenos que mantienen desde hace años.

“Quisiéramos agregar que la importancia de que participe el gobernador es porque la Fiscalía, en lugar de revisar las cosas a fondo, se ha dedicado a criminalizar familias y a proteger a aquellos que fuera de la ley están arrebatando posesiones, y decimos fuera de la ley porque en este caso hay una escritura, la 118, del libro 378, donde viene un convenio para un particular para que haga vivienda social pero no hizo la vivienda social, no les puso los servicios y tenía que cumplirlo en el 98. Tenía una serie de cláusulas que no cumplió.”

Leer más: El venadario de El Fuerte podría estar abierto antes del 14 de febrero

Choferes, inconformes

Algunos de los transportistas que se vieron afectados por la manifestación carretera en la Mochis-Topolobampo señalaron que este tipo de posiciones les afecta porque traen tiempos medidos para llegar a sus destinos, que al encontrarse por este tipo de bloqueos también les afectan el regreso a tiempo, además de que los exponen a sufrir robos en las cargas que traen.