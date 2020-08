Precaristas truenan en contra del alcalde de Ahome, Billy Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de no ver la intención de las autoridades municipales, especialmente del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, de ayudar a las cientos de familias que viven como precaristas al no contar con una vivienda digna, algunos de ellos se hicieron presentes en las oficinas de la presidencia municipal.

El objetivo era lograr ser atendidos por el presidente municipal; sin embargo, no lo lograron, lamentó César del Pardo, dirigente del movimiento Central Unitaria de Vivienda.

“La verdad es que debemos decir que este alcalde ha sido el peor de todos, por lo menos en las otras administración se llegaban a acuerdos o se buscaba la forma de ayudarnos, pero esta no tiene ni la más mínima intención de hacerlo. Cómo es posible que a un gobierno, a un alcalde, no le interese el tema de la vivienda, eso no es posible”, comentó.

César del Pardo, líder de precaristas. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Asimismo, señaló que de no tener una respuesta del gobierno municipal, tomarán otras acciones más radicales.

Es mucho lo que hemos logrado. Logramos que el Infonavit aceptara vendernos casas, pero para eso necesitamos el apoyo del Ayuntamiento, para que nos ayuden en algunos trámites”, asentó.

