Precios de la canasta básica se mantienen

Los Mochis, Sinaloa.- Ciudadanos que asisten a hacer sus compras en el mercado y en el tianguis dominical de la ciudad de Los Mochis no han notado un incremento en los precios de la canasta básica como en huevos, verduras, carnes, entre otros.

Sin embargo, es en los supermercados en donde la ciudadanía señaló que se incrementaron los precios de diversos artículos, como el pan.

Tranquilos

Fernando Valenzuela Serna señaló sentirse tranquilo de que no suban tanto los precios en los mercados y que esto favorecerá en las finanzas para su familia.

“Qué bueno que no han subido y esperemos siga así, no queremos que otra vez nos incrementen todo como años pasados. Que suba el salario pero no los precios de la comida como es el huevo, leche, pan, entre otras cosas”, señaló.

Santa Hernández mencionó que los precios sólo han incrementado en los supermercados, por lo que decidió salir a los mercados del centro de la ciudad, así como en el tianguis dominical en donde encuentra todo a buen precio y en buenas condiciones.

“Encontramos verdura fresca, que la zanahoria, el tomate, los huevos, el café, todo eso está fresco y barato y por eso mejor venimos al tianguis y no a las tiendas grandes que es en donde gastamos más”.

Por otra parte, el comerciante Jesús Torres señaló que al momento no planean subirle a los precios de las carnes, pero será en el transcurso del año cuando vean “cómo se maneja la marea” y si hay incremento en los proveedores también habrá para el cliente.

“Pues ni modo, tenemos que vender pa’ que nos salga. Pero por lo pronto no hay ningún incremento”.