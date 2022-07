Prefieren renunciar para seguir con apoyo federal: presidente de Coparmex Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Al sector empresarial de Los Mochis le preocupa que no se lleguen a concretar empleos, porque la oferta de trabajo existe, manifestó José de Jesús Ramos Ortiz.

El presidente de Coparmex Los Mochis comentó que realmente lo que están viendo es que a raíz de la pandemia de Covid-19 también mucha gente se acostumbró a trabajar desde casa, e incluso se abrieron las fronteras, donde hoy por hoy se puede trabajar desde casa en una empresa americana, alemana, o de cualquier otra parte del mundo.

“Y si a eso le agregamos el tema de la repartición de los dineros como la situación social de la política económica del ejecutivo federal, pues realmente en una familia que dos o tres personas tengan acceso a esos recursos, pues ya con eso viven, y ya no tienen la necesidad y prefieren en muchas ocasiones autoemplearse.”

Agregó que esto les preocupa porque en las empresas están padeciendo la falta de personal, tanto calificado como personal de obra.

Prefieren renunciar

Añadió que a raíz de los programas sociales del gobierno federal, aunque no es el cien por ciento de los casos, pero mucha gente ha dejado de trabajar.

“Definitivamente sí hay un buen porcentaje que impacta en ese tema, incluso hemos llegado a tener trabajadores que nos piden al sector empresarial que no los registremos en el IMSS porque si se registran en el IMSS ya no pueden acceder a los programas sociales, cosa que no podemos hacer porque tenemos una obligación laboral que cumplir con ellos.”

Destacó que se han presentado casos en los que prefieren renunciar para quedarse sin el seguro social y poder acceder a los programas sociales. “A esos extremos hemos llegado”, lamentó.

Se necesitan técnicos

El presidente de Coparmex Los Mochis comentó que las empresas están requiriendo técnicos, no tanto personal con el nivel de licenciatura e ingenierías.