Preocupa al comercio formal el regreso del Indio Cebado al Centro de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Como algo ilógico, consideró el presidente de Canaco Los Mochis el que el municipio diga que el regreso del puesto del Indio Cebado al Centro sea porque así lo establece el reglamento.

Victor Sinhué Damm mostró su preocupación por permitir este regreso al punto de Independencia entre Zaragoza y Guillermo Prieto pues esto podría desencadenar que otros comerciantes quieran salirse a las banquetas.

"Lo que a mí se me hace raro y no tengo el reglamento en las manos pero si así fuera, cómo después de tantos años está regresando cuando las otras excepciones que me acuerdo era el caso a las bolerías, puesto de revistas y periódicos, esos se quedaron desde el principio, si el indio cebado era una excepción porqué no se quedó desde un principio y no esté generando ahora un posible problema como un mal ejemplo y se alboroten otros a quererse establecer nuevamente, creo que es un retroceso", indicó.

En ese sentido, insistió en que el que se permita este regreso da un mensaje de falta de seriedad pues no se ha dado a conocer el reglamento en donde supuestamente está establecido que el Indio Cebado puede volver a la vía pública como lo declaró Enrique López Miranda, director de Inspección y Normatividad de Ahome.

"Primero que nada yo no sé de dónde surgió esta situación suponiendo que estuviera porque no me consta hasta este momento que estuviera en el reglamento original pero si ya no estaba, esto va a generar un posible problema y no nada más para nosotros como ciudadanos o el comercio organizado sino para la misma autoridad que tendrá que poner orden de que no se vaya generalizar. Los reglamentos deben de ser de aplicación general de acuerdo a la Ley, no puede marcar que es para fulano o para zutano, algo etiquetado sino para los giros o las actividades que se permitan", enfatizó.

Por último, advirtió que como representante del sector comercial formal, habrá de analizar detalladamente esta situación, específicamente a fin de evitar que el resto de los comerciantes quieran regresar a la calle y generar un problema de movilidad nuevamente.