Preocupa al sector industrial de Ahome la escasez de oxígeno

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el incremento de casos de Covid-19 en el municipio de Ahome, al sector industrial le preocupa la escasez de oxígeno, informó Héctor Ibarra.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Los Mochis dijo que se ha estado checando y revisando con los proveedores de oxígeno y han encontrado que sí hay desabasto de oxígeno.

"Y eso genera una preocupación porque una persona que requiere de oxígeno no tiene tiempo para eso, entonces si sigue esto en incremento (casos Covid-19) aunado con la escasez y a parte el incremento en el costo de medicamentos, pues como dicen estamos en el hoyo".

Expresó que por lo que han investigado sí es una realidad la falta de oxigeno, y no una especulación, pero que si se llegara a dar el caso de que lo estén escondiendo para decir que no hay y darlo más caro, dijo que en su momento lo van a notificar porque no se vale jugar con la salud.

Porque eso genera una incertidumbre y un estrés, y al final de cuentas parte de esta enfermedad es el miedo al mismo, que es lo que lleva muchas veces a los decesos".

Añadió que también se ha visto que no había tanques de oxígeno, pero que actualmente el desabasto es en oxígeno. "Yo creo que se tiene que resolver pronto en estos días".

Mencionó que este tema se tiene que ver con el sector salud y los proveedores de oxigeno para ver cómo intervenir.