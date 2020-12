Preocupa el cambio a naranja en el semáforo de salud en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El que Sinaloa vuelva a naranja en el semáforo epidemiológico nacional es señal de preocupación, pues quizá se está dando un relajamiento social, declaró Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal de Ahome indicó que es necesario que no se baje la guardia, especialmente durante esta temporada invernal, pues al presentarse otro tipo de enfermedades respiratorias, las personas se vuelven más vulnerables para contraer el Covid-19.

Llamado

En ese sentido, se refirió a la época decembrina, donde se vuelve más común realizar reuniones familiares o entre amistades, por lo que insistió en abstenerse de acudir a este tipo de encuentros, que representan un alto riesgo de contagio.

“Independientemente del semáforo en el que estemos, naranja o rojo, es nuestra obligación como ciudadanos mantenernos sanos, no exponernos ni exponer a nuestras familias, a nuestros allegados, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. Tenemos que crear una conciencia colectiva sobre la enfermedad. Es muy importante no realizar fiestas, no realizar reuniones, todo lo que es diciembre implica mantenernos con los protocolos de cuidado”, precisó.

El funcionario municipal dijo confiar en la conciencia ciudadana, a quienes recordó que esta enfermedad no ha terminado, aunque los casos aparentemente vayan a la baja en algunos municipios, incluido Ahome, aunque al final, sostuvo, esto no es indicio de que la contingencia ya pasó, pues en cualquier momento puede dar un cambio en su comportamiento.

“Esperamos que esta enfermedad esté muy probablemente en la recta final y debemos esperarnos a que exista la vacuna, que en este caso ya existe y ya estaremos próximos a tenerla en nuestro país. No tiene una fecha exacta, pero seguramente en el primer cuatrimestre del año que esté aplicándose en el país y poder regresar a todas nuestras actividades. No hay que cambiar un momento de diversión, de desesperación por salir, por una tragedia en lo individual o familiar”, abundó.

Francisco Espinoza, director de Salud Municipal de Ahome. Foto: Debate

Monitoreo

En cuanto a si en esta fecha en donde el flujo de visitantes aumenta y eso pudiera representar un riesgo, Espinoza Valverde señaló que es complicado mantener en control esta situación, al igual que una posible instalación de filtros.

“Con un volumen de alto flujo que va a atravesar el municipio, no solamente vienen a Ahome, sino que van a atravesar el municipio, las filas que tuviéramos para realizar este tipo de procedimientos, como los filtros, la verdad es que no sería algo cómodo para los viajeros. No veo viable esta opción por el riesgo que implica para las mismas personas y el gasto que les puede generar el estar una hora, dos o tres horas esperando a que los revisemos”.

Capacitación

La dirección de Salud impartió ayer taller sobre Covid-19 a empleados del Ayuntamiento en la biblioteca pública Morelos, a fin de que conozcan la contingencia, el comportamiento y las medidas preventivas para evitar más contagios. También para saber cuántos y quiénes ya tuvieron la enfermedad.