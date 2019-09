Preocupa que caso de Rosario Robles afecte imagen de UAIS

Los Mochis, Sinaloa.- A un año de haber interpuesto la denuncia de supuesto desfalco millonario en contra de la UAIS y haber aparecido como una de las instituciones beneficiadas con supuestos recursos de forma irregular por parte de la Sedatu, dirigida en ese momento por Rosario Robles, no ha habido ningún avance al respecto.

Así lo declaró la rectora Guadalupe Ibarra Ceceña, quien recordó que este supuesto pago se realizó entre los años del 2016 y 2017 por un monto aproximado de 106 millones de pesos, cuando en aquel entonces era rector Guadalupe Camargo.

Especificaciones

“Cuando eso pasó, esta administración no estaba. Nuestra única obligación cuando llegamos fue brindar información cuando fuimos requeridos por la Auditoría Superior de la Federación, en septiembre del 2017, y en agosto ya había denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado lo que yo había encontrado. Mejor dicho, ratifiqué una denuncia ya interpuesta”, asentó.

En ese sentido, comentó que hasta el momento no ha tenido ningún otro llamado de la Fiscalía del Estado.

Dijo que sí preocupa que ante esta situación que enfrenta la exfuncionaria federal, se afecte la imagen de la institución.

“En noviembre anuncié que encontré muchos actos de corrupción y desviación de recursos, pero no pasó nada, ahorita está saliendo. Lo que nos preocupa y me entristece ahorita es la imagen, el daño moral a la institución, porque a nosotros no nos pueden castigar como universidad, sino a las personas que se vieron involucrados en estos actos de corrupción”.

Llegada de recursos

Aunque consideró que este tema no afectará en absoluto la llegada de recursos de la federación porque, añadió, el problema se dio durante otra administración.