Preocupados por calles desechas en el Poblado 6, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Preocupados porque en el 2018 el Poblado 6, del municipio de Ahome, fue una de las comunidades más afectadas por las inundaciones de la tormenta 19-E, ahora ya no hayan que hacer los habitantes porque dicen que las autoridades municipales no los han atendido.

Es más, dicen que los tienen en completo abandono como si no fueran parte de Ahome y es que insisten en señalar que si no fuera por el estado, esta comunidad no tendría nada.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Denuncias

“Mire, esta comunidad y todas las de El Carrizo tuvimos muchas afectaciones en las lluvias pasadas y claro que ahora tenemos miedo y más porque vemos que las autoridades no hacen nada por prevenir. Para empezar nuestras calles están desechas, no las arreglan y dos, pues los canales no los limpian”, denunció Camilo, vecino de esta comunidad.

El Poblado 6 forma parte de la sindicatura de El Carrizo; en el 2018 fue una de las más afectadas por las inundaciones. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

De igual forma, señaló que en muchas ocasiones se le ha hecho la solicitud al alcalde Billy Chapman de que los atienda pero nomás que no les hace caso.

Lo malo. Vecinos del Poblado 6 aseguran que existen muchas calles de la comunidad en donde no hay ni siquiera ninguna lámpara, y otras zonas en donde no se apagan ni un minuto. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

“El alcalde ha venido varias veces, tuvo una racha que no salía de aquí, pero como que se le acabó el encanto y ya no regresó. De todas maneras nosotros aprovechamos el momento para decirle que ponga atención a las comunidades, ya que es difícil por la pandemia, pero de todas maneras tienen que resolver nuestros problemas porque para eso votamos por ellos.”

También te puede interesar:

Exigen calles en buen estado ante la cercanía de lluvias en el Poblado 5, Ahome

OP Ecología incumple con la recolección de basura en varios sectores de Los Mochis en su inicio de operaciones

La sindicatura de El Carrizo, Ahome, en completo abandono