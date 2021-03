Listo el operativo “Semana Santa 2021” en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa. La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome (DGSPYTMA) está lista para iniciar este sábado y hasta el 5 de abril el operativo anual “Semana Santa 2021”. El Director General de la DGSPYTM, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, informó que participaran mil 356 elementos en la seguridad de los vacacionistas, el resguardo de caminos, destinos y retorno con la finalidad de que se tenga un periodo de Semana Mayor blanco. Para ello, Rodríguez Ponce manifestó que el ingreso a la playa del Maviri será solamente hasta el 50 por ciento de su capacidad de estacionamiento, y la permanencia se autorizará hasta las 18:00 horas para evitar aglomeraciones. “Vamos a vigilar todas las playas, balnearios y centros ceremoniales de Ahome. Se aplicará el Bando de Policía y algunas prohibiciones que el ayuntamiento hará a través de Inspección y Normatividad”, dijo.

En la reunión de coordinación se acordó prohibir acampar en las playas y el cierre de las playas y el malecón de Topolobampo se decretará a las 18:00. No se permitirá la instalación de templetes con música, no habrá venta de cerveza, ni se permitirá el ingreso de cuatrimotos y razers a la playa. A quien viaje en motocicleta, se le exigirá que lo haga con casco protector, al igual que el acompañante (no se permitirán más de 2 personas por moto). “Estaremos vigilantes de que todo esté en orden, para brindar mejores resultados”. Se anunció que habrá Operativo Carrusel en la carretera Mochis-Topolobampo para regular la velocidad y se reforzarán los puntos estratégicos de vigilancia en las rutas a playas, balnearios y centros ceremoniales.

La revisión de alcoholimetría no se suspenderá. Para eso se sumarán a la vigilancia los policías en bicicleta y motocicleta.

En este operativo participaran toda la fuerza disponible de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y paramédicos de SUMMA pues se suspendieron descansos y licencias de ausencia.

Rodríguez Ponce pidió a la población no desatender las medidas preventivas sanitarias como el uso del cubrebocas, la aplicación discrecional de gel antibacterial, pero sobre todo mantener la sana distancia entre personas, sean o no familia, y lo más esencial, no salir de casa si no es una prioridad.

Recordó que la pandemia de COVID-19 no cede y el coronavirus SARS-COV-2 aún está circulando entre la población.

