Presas del norte se quedan sin vigilancia en plena veda, denuncian

El Fuerte, Sinaloa.- Pescadores concesionados de El Fuerte denunciaron la falta de vigilancia de las autoridades en las presas Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez.

Aseguran que no se puede garantizar un respeto a la veda de las especies, que había sido acordada para el 15 de julio, dado que no hay inspectores que regulen el acceso a las presas y pese a las denuncias, las autoridades no hacen nada.

“No hay vigilancia, los inspectores dicen que no tienen ni para el combustible y así no existe un control en el acceso a las presas”, denunció un pescador, quien omitió su nombre por miedo a represalias.

Preocupados por esta problemática, los pescadores exigen una pronta solución a las autoridades municipales.