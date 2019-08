Presidenta de DIF comparte su experiencia en Semana Mundial de la Lactancia Materna

Los Mochis, Sinaloa.- En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna Ahome 2019, la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Ahome, Mayeli Rangel Vázquez, compartió una amena charla con madres lactantes, a las que les habló de su experiencia con su hijo Benji, quien le ha dado la dicha de conocer la importancia de esta práctica para un sano crecimiento y desarrollo.

En su charla, Mayeli Rangel Vázquez, dijo: “Esta vez yo quiero compartir como mamá, no como esposa, no como presidenta de DIF, sino como una mamá como todas ustedes. Yo fui a clases de Yoga y en todo ello escuché que la lactancia es maravillosa; yo estaba muy clara en que quería lactar a mi hijo, por lo menos dos años”.

Añadió que, a los tres días de haber nacido Benji, su hijo, empieza a sentir algunas complicaciones que la pusieron en una difícil situación, porque el tratamiento no le permitía lactar a su bebé.

“Entendí que los hijos son nuestros maestros y quizá la primera enseñanza que Benji me traía, era que como madres toca ser flexibles y que quizás, no solamente flexibles, sino también observar nuestra situación y si como mamás no estamos bien, nuestros bebés tampoco van a estar bien”.

Por último, señaló la importancia de que las mujeres de todo el municipio conozcan más de cerca los beneficios de la lactancia materna. Además, agradeció y reconoció la idea de la coordinadora del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgos PANNASIR Ahome, Ibis Bernal Camberos, quien invitó a las madres lactantes de diversas comunidades del municipio, a las cuales se les brindó transporte por parte de Sistema DIF.

La funcionaria las exhortó a que cada una de ellas, haga lo que pueda con los recursos que tengan y jamás volteemos hacia alguna mamá y criticarla bajo ninguna circunstancia.

El Comité Crianza en Brazos Sinaloa, dirigido por la Dra. Alejandrina Sánchez Lindoro, organizador de dicho evento, entregó reconocimientos por la colaboración y apoyo a la señora Mayeli Rangel Vázquez, Presidenta de DIF Ahome; a la M.C. Hilda Rodrigo Ochoa, Directora de DIF Ahome; Lic. Adriana Ruiz Sánchez, quien acudió en representación de la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Ahome IMMUJER y Alejandro Álvarez Urías, Director de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas en Ahome.