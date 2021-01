Presidente de Canirac Los Mochis se equivocó al inclinarse por un político: Felipe Villegas

Los Mochis, Sinaloa.- El pronunciamiento de Alejandro Félix Limón, presidente de Canirac Los Mochis, a favor de Bernardino Antelo sin duda fue una equivocación, pues las cámaras empresariales son apartidistas y bajo ninguna circunstancia se pueden mezclar con el tema político, declaró Luis Felipe Villegas Castañeda.

El expresidente de Canirac reconoció que los empresarios de este rubro, como en cualquier otro, hay intereses particulares; sin embargo, insistió en que bajo ninguna circunstancia se deben de mezclar los dos temas. (Puede leer: Respaldan aspiraciones de Bernardino Antelo Esper para la alcaldía de Ahome).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En contra

“Este muchacho se equivocó, las cámaras empresariales son apartidistas, habemos restauranteros de todas las fracciones y la cámara no está para defender intereses políticos, sino del gremio y de los restauranteros, creo que este muchacho no ha entendido que puede hacer todas las declaraciones que quiera a nombre personal en tema de política, pero ya hablar a nombre del gremio restaurantero que va a apoyar o no a cierto candidato, la verdad es que ni siquiera tiene la influencia para hacerlo porque no funcionan así las cámaras empresariales”.

En ese sentido, calificó como algo negativo que una cámara empresarial se defina por cierto candidato a personaje político cuando en realidad están para atender y resolver las necesidades de interés del sector productivo.

“La verdad es que veo muy mal estas declaraciones, no es esa su función. Yo soy expresidente de la cámara y platicaré con mis compañeros presidentes para ver qué procede, porque sí nos parece que no es parte de su función y eso no representa los intereses de la cámara restaurantera, no digo que cada quien no pueda tener su simpatía a cierto candidato, pero nada tiene que ver con que sea el interés de un gremio completo”.

Villegas Castañeda comentó que habrán de analizar el contexto de la declaración dada por Félix Limón para poder hacer un extrañamiento.

“Los expresidentes vamos a analizar la situación y claro que haremos un extrañamiento a la cámara nacional porque esta ha sido muy tajante en ese sentido, si recuerdas yo fui presidente de la cámara, pero desde que fui candidato yo no participo en ninguna actividad intercamaral, me retiré de la intercamaral y todas mis participaciones han sido de manera personal”, mencionó.

Por último, consideró que si el aún presidente de Canirac tiene la intención de participar de manera directa e indirectamente en la política, debe separarse del cargo.

Si va a participar en la política, mínimamente debe separarse del cargo, es lo más sano”, abundó.

Para entender...

Respaldan aspiraciones de Bernardino Antelo para la alcaldía

El joven restaurantero, Alejandro Félix, expresó su apoyo a la aspiración del empresario Bernardino Antelo Esper para la alcaldía del municipio de Ahome, por considerarlo una persona incluyente con visión de desarrollo.

Alejandro Félix recordó que hace unos años la ciudad de Los Mochis se encontraba dentro de los primeros lugares a nivel nacional con mejor calidad para vivir, por lo que es importante posicionarlo en ese punto y seguir mejorando.